„Nicht mit uns!”: Job-Kahlschlag bei Airbus – Mitarbeiter kündigen Demo an

„Nicht mit uns!“ Unter diesem Motto wollen Airbus-Mitarbeiter nächste Woche Dienstag vor das Werkstor in Finkenwerder ziehen. Der Betriebsrat ruft die Beschäftigten angesichts des geplanten Stellenabbaus zu Demonstrationen auf.

Mit dem Aktionstag am 8. September wollen die Airbus-Mitarbeiter Druck auf den Arbeitgeber in den laufenden Verhandlungen ausüben. Denn: Allein in Hamburg stehen 2200 Jobs auf dem Spiel. Deutschlandweit sollen mehr als 5000 Stellen wegfallen.

Hamburg: Airbus-Mitarbeiter wollen demonstrieren

Am Montag hatte der Betriebsrat mit der Geschäftsleitung erstmals ausführlicher über die Pläne beraten. Emanuel Glass von der IG Metall Hamburg zeigte sich anschließend enttäuscht. Es gebe keine Hinweise auf eine Bewegung des Arbeitgebers. Die Gewerkschaft will betriebsbedingte Kündigungen ausschließen.

Wegen der Corona-Beschränkungen soll der Aktionstag vor dem Werkstor in Finkenwerder nur mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden. Neben einer Kundgebung mit 200 Personen ist ein Autokorso rund um die Start- und Landebahn geplant. (ng)