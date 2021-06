„Move for Future“: Hamburger Fitnessstudio setzt sich für die Umwelt ein

Das Hamburger Fitnessstudio „Kaifu-Lodge“ veranstaltet am 15. Februar zum fünften Mal den „Sports Charity Day“. Das Besondere: Unter dem diesjährigen Motto „Move for Future“ soll es vor allem um Nachhaltigkeit und Umweltschutz gehen.

Laut einer Pressemitteilung des Fitnessstudios soll es ab 12 Uhr neben dem Kurs- und Sportprogramm zahlreiche Vorträge und eine Green Expo mit einem Fokus auf die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz geben, die Gäste sowie Mitglieder kostenfrei nutzen können.

Das Highlight werde nach Angaben des Fitnessstudios der Vortrag von Professor Dr. Ingo Froböse sein. Er ist Experte für Sport, Fitness und Prävention. Er wird in seinem Vortrag verraten, warum Bewegung und Erholung für den Körper gleichermaßen wichtig sind, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Hamburg: Fitnessstudio spendet fünf Euro pro Teilnehmer

Neben dem kostenfreien und einmaligen Programm können Besucher mit ihrer Teilnahme noch was Gutes tun. Denn zu den freiwilligen Spenden der Teilnehmer wird die „Kaifu-Lodge“ selbst einen Beitrag von fünf Euro pro Teilnehmer spenden. Das Geld gehe dieses Jahr an die Umweltorganisation „One Earth – One Ocean e.V.“ (OEOO), wie die „Kaifu-Lodge“ mitteilt.

„An diesem Tag laden wir alle interessierten Hamburger ein, kostenfrei unser sportliches Angebot zu testen, Vorträge und Workshops zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu besuchen, auf der Green Expo umweltbewusste Unternehmen zu treffen und gemeinsam als Familie gute, innovative Lösungen für unser aller Zukunft zu entdecken“, erklärt Mitinitiator Kevin Nafar in der Pressemitteilung. (maw)