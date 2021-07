„Labskaus-König“: Wirt des „Old Commercial Room“ liegt auf Intensivstation

Große Sorge um Hamburgs „Labskaus-König“: Reinhard Rauch, Wirt des traditionsreichen Restaurants „Old Commercial Room“ am Michel, kämpft laut einem Medienbericht auf der Intensivstation des AK Altona ums Überleben.

Wie die „Bild“ berichtet, wurde der Hamburger Kult-Wirt in der Nacht zu Heiligabend in die Klinik eingeliefert. Seine Frau erklärte gegenüber der Zeitung, dass sie in der Nacht den Notarzt gerufen habe, weil es Rauch sehr schlecht gegangen sei.

Der „Old Commercial Room“ existiert seit 1795 und ist das wohl bekannteste Labskaus-Restaurant Deutschlands. Gegenüber dem Michel waren schon zahlreiche Prominente zu Gast. Rauch betreibt das Lokal seit 50 Jahren. Im Sommer hatte es im Gebäude des Kult-Restaurants gebrannt. (due)