„Keinen Bock auf Konsumwelt“: Hamburger Model beendet Karriere und hat schon neue Pläne

Sie ist ein international gefragtes Model und erfolgreiche Influencerin: Bei Elena Carrière läuft’s. Oder doch nicht? Offenbar will die 23-Jährige den Modelberuf an den Nagel hängen.

In der aktuellen Folge des Podcasts „Place To B“ verrät die Hamburgerin: „Ich hab keinen Bock mehr auf diese Konsumwelt.“ Sie habe bei ihrem vorübergehenden Umzug nach Berlin gemerkt, wie wenig sie eigentlich zum Leben brauche – mit den Trends der Modebranche gehe sie schon lange nicht mehr.

„Ich will auch eigentlich nicht mehr modeln, wenn ich ganz ehrlich bin“, so die Hamburgerin weiter. Ihr sei das aufgefallen, als sie während des Lockdowns nicht zu einem Modeljob nach New York konnte. Modeln sei eine „Ego-Sache“ für sie gewesen.

Hamburger Model Elena Carrière beendet ihre Karriere

Schon zuvor zeichnete sich ab, dass die 23-Jährige einen Tapetenwechsel braucht: Ende des letzten Jahres gestand Elena Carrière, dass sie eine „richtige scheiß Phase“ durchlebt hat. Und auch ihr Resümee für das Jahr 2019 fiel nicht besonders gut aus: „2019 war NICHT mein fröhliches Jahr“, teilte sie ihren Fans mit. Es sei ein Jahr des Lernens gewesen, immer wieder habe sie sich aufrichten müssen, nachdem sie Unsicherheiten geplagt hätten, weil sie nicht auf sich selbst gehört habe.

Auf sich selbst zu hören, scheint für die Hamburgerin nun zu bedeuten, ihre klassische Modelkarriere vorerst zu beenden – und sich einer anderen Leidenschaft zu widmen: dem Essen. Die Veganerin möchte sich lieber in Richtung Food kreativ ausleben. Wie sie das umsetzen will, ist ihr allerdings noch nicht klar. „Ob es jetzt ein Gastro-Konzept ist, ein Produkt, eine Show – das weiß ich noch nicht genau.“ (mhö)