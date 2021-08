„Ihr werdet beide sterben“: Mutter (27) soll ihre Kinder mit Messer bedroht haben

Altona –

Mit den Worten „Ihr werdet beide sterben“ soll eine Mutter (27) ihre neunjährigen Zwillinge in Angst und Schrecken versetzt haben. Am Montag findet vor dem Amtsgericht Altona der Prozess gegen die Frau wegen Bedrohung statt. Einen Strafbefehl über 120 Tagessätze (also eine Geldstrafe ohne Hauptverhandlung) hatte sie zurück gewiesen.

Laut Anklage hatte die Mutter ihre Kinder im August 2018 in ihrer Wohnung in Eidelstedt mit einem Messer bedroht, während die Zwillinge auf dem Sofa saßen. Dabei soll sie gesagt haben, dass beide sterben würden.

Die Angeklagte habe – so die Staatsanwaltschaft – von der Bedrohung sogar ein Video gefertigt, das sie ihrem Ehemann und Vater der Kinder auf dessen Handy sandte. (ste)