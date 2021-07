„I’m next“: Heiratet Nathalie Volk jetzt ihren „Hells Angels“-Rocker?

Will Nathalie Volk (23) jetzt vor den Traualtar? Erst vor einem Monat wurde das Liebes-Aus zwischen dem Model und Unternehmer Frank Otto öffentlich. Mit ihrer neuen Flamme, „Hells Angels“-Rocker Timur A. (42), kann sich die ehemalige „GNTM“-Teilnehmerin offenbar bereits eine Hochzeit vorstellen.

Model und Reality-Show-Teilnehmerin Nathalie Volk (23) aus Niedersachsen gerät vor allem aufgrund ihrer Liebesgeschichten immer wieder in die Schlagzeilen.

Nachdem sich die mediale Aufregung aufgrund ihrer Beziehung zum 40 Jahre älteren Medienunternehmer und Milliardär Frank Otto gelegt hatte, wurde Ende November dieses Jahres die Trennung der beiden nach fünf gemeinsamen Jahren öffentlich.

Nathalie Volk und „Hells Angels“-Rocker Timur A.: Folgt jetzt die Hochzeit?

Gleichzeitig bestätigte die ehemalige „Germanys Next Topmodel“-Teilnehmerin ihre neue Beziehung zu „Hells Angels“-Rocker Timur A. und erklärte gegenüber der Bild, sie werde „in diesem und im nächsten Leben“ alles, was sie habe, „für Timur aufgeben“, weil er ihr zeige, was Liebe sei und sie sich beschützt bei ihm fühle.

Perfekte Voraussetzungen für den nächsten Schritt! Dass Nathalie einer Ehe nicht abgeneigt wäre, zeigt sich in ihrer Instagram-Story, in der sie Aufnahmen von der Hochzeitsfeier eines befreundeten Paares teilt.

Zu sehen ist ein Video, auf dem Nathalie den von der Braut geworfenen Strauß fängt – ein Symbol dafür, dass sie als nächste heiraten wird. Das schreibt sie auch in ihrem nächsten Beitrag unter eine Nahaufnahme der Blumen: „I´m next“. (engl. „Ich bin die nächste“).

Instagram @mirandadigrande Foto:

Nathalie Volk lebt seit zwei Monaten bei Timur A. in der Türkei. Der 42-jährige Rocker saß bereits elf Jahre im Gefängnis, nachdem er im Jahr 2009 einen Rocker der rivalisierenden „Bandidos“ erschossen hatte. Nach der Haft wurde Timur A. in die Türkei abgeschoben.