„Finanzhaie zu Fischstäbchen“: Cum-Ex-Skandal: Demo vor Finanzbehörde in der City

Neustadt –

In der „Cum-Ex“-Affäre um angeblich verschenkte Millionen Euro Steuergeld in Hamburg gerät die SPD zunehmend unter Druck. Am Montag demonstrierten rund 100 Menschen vor der Finanzbehörde am Gänsemarkt. Mit dabei war auch der Hamburger Linken–Bundestagsabgeordneter Fabio De Masi (39).

Die Vorwürfe wiegen schwer: Die Finanzbehörde ließ eine Steuerforderung gegenüber der Bank in Höhe von knapp 50 Millionen Euro verjähren. Wenige Tage vor der Bürgerschaftswahl am 23. Februar empören sich die anderen Parteien.

Cum-Ex-Affäre: Demo vor Finanzbehörde in Hamburg

Die Linke rief am Montag zu einer Kundgebung auf. Vor der Finanzbehörde am Gänsemarkt protestierten rund 100 Menschen gemeinsam mit dem Linken-Abgeordneten Fabio De Masi. Die Proteste richteten sich gegen den heutigen Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher, die die Verantwortung für den Umgang mit der Warburg Bank nach den Cum-Ex-Geschäften tragen sollen.

Das könnte Sie auch interessieren: Wirbel im Steuerskandal Warburg Bank spendete SPD über 40.000 Euro

Die Protestler zeigten dabei Transparente und Schilder mit Sprüchen wie „Mir fehlen die Worte“, „Finanzhaie zu Fischstäbchen“ oder „Tschentschers Kungelei mit der Finanzmafia aufdecken!“ (mp)