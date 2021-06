„Dulsberg Late Night“: Hamburger Lehrer bekommt Preis für Corona-Show

Dulsberg –

Eigentlich ist die YouTube-Show „Dulsberg Late Night“ aus der Not heraus entstanden, denn der Hamburger Schulleiter Björn Lengwenus wollte während des Corona-Lockdowns einfach nur mit seinen Schülern in Kontakt bleiben. Doch die Show wurde ein voller Erfolg – und wird nun mit einem Preis ausgezeichnet.

Inklusive Hamburger Skyline und Schreibtisch – wie richtige TV-Profis hat Björn Lengwenus seine Schüler in der Show „Dulsberg Late Night“ während des Hamburger Corona-Lockdowns täglich um 22 Uhr durch den Abend geführt.

Insgesamt 28 Folgen der interaktiven Sendung hat der 48-jährige Schulleiter der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg auf YouTube von Ende März bis Anfang Mai gestreamt. Dabei kamen auch immer wieder Schüler selbst zu Wort.

Hamburger Lehrer wird mit Medienpreis ausgezeichnet

Die Idee kam offenbar gut an und der besondere Einsatz des Lehrers wird nun mit einem Preis ausgezeichnet. Seit 2017 verleiht die Funke Mediengruppe den „YouTube Goldene Kamera Digital Award“ und ehrt so in mehreren Kategorien die besten deutschen YouTuber. Im Jahr 2020 geht der „Special Award“ für eine Persönlichkeit oder einen Kanal für herausragende Leistungen im Netz an den Hamburger Lehrer und seine Late Night Show.

Linda Zeravakis, die die Show gemeinsam mit Daniele Rizzo moderiert, hat die Trophäe schon persönlich überreicht – und den Lehrer damit ganz schön überrascht: „Ich bin selten sprachlos, aber als Linda Zeravakis meinen Reli-Unterricht crashte, um mir die Goldene Kamera für unsere „Dulsberg Late Night“ zu überreichen, fiel mir auch nichts mehr ein. Sie hätte m ich ebenso gut zum „Galopper des Jahres“ küren können“, erklärte Lengwenus in einem Facebook-Post.

Die gesamte Preisverleihung samt Überraschungsszene läuft am 8. September um 19 Uhr als Livestream auf YouTube.