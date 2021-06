„Alle werden da sein!“: Bonez MC lädt Fans zu spezieller Party in Hamburg ein

Jetzt müssen Bonez-MC-Fans schnell sein: Am 11. September will der Rapper mit einer Parkplatz-Party in Hamburg sein neues Album „Hollywood“ feiern. 187 Autos sollen dafür zusammenkommen – natürlich mit Fahrern und Freunden. Wer dabei sein möchte, schickt noch am Mittwoch ein Foto von sich vorm Auto an den Rapper.

„Alle werden da sein!“ – Bonez MC hat in einem Instagram-Video die Parkplatz-Party „Hollywood Drive“ angekündigt, die am Freitag, 11. September in Hamburg stattfinden soll. Der Hamburger Musiker, der sich selbst als „Skandalrapper“ bezeichnet, verspricht seinen Fans „Bonez Burger“ und „jede Menge Entertainment“.

Parkplatz-Party in Hamburg: Bonez MC lädt Fans ein

Um zu den erlesenen Gästen zu gehören, müssen Fans von deutschem Hip Hop ein Foto von sich und ihrem Auto per E-Mail an bonez@r-b-k.de schicken und dazu auch Wohnort, Geburtsdatum und Anzahl der Autoinsassen angeben. Pro Auto sind vier Personen erlaubt, alle müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Rapper Marten – Cousin und Freund von Bonez MC – sucht die Teilnehmer aus.

Einsendeschluss ist Mittwoch, der 2. September, um 23.59 Uhr. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen sind über MC Bonez‘ Instagram-Account zu finden.