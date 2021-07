„Alarmstufe Rot“: Theater, Kirchen, Elphi: Hamburg in rotes Licht getaucht

Das Stage Theater in Hamburg wird seit Anfang Dezember rot angestrahlt. Damit unterstützt Stage Entertainment die Initiative #AlarmstufeRot. Foto: Stage Entertainment Das Stage Theater in Hamburg wird seit Anfang Dezember rot angestrahlt. Damit unterstützt Stage Entertainment die Initiative #AlarmstufeRot. Stage Entertainment Foto:

Theater, Kirchen und die Elphi sind an den Dezemberabenden in rotes Licht getaucht. Dahinter steckt eine wichtige Botschaft der bundesweiten Initiative #AlarmstufeRot: Sie will damit auf die angespannte Lage der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam machen.

Seit Anfang Dezember beteiligt sich auch das Musical-Unternehmen Stage Entertainment an dem Projekt und lässt ihre Theater und die Hamburger Zentrale in der Speicherstadt in rotem Licht erstrahlen. Am Freitag folgten nun rund 150 weitere prägnante Gebäude in Hamburg dem Beispiel und setzen ein Zeichen: Darunter die Elbphilharmonie, das Hotel Atlantic und die Messehallen.

Fenster der Elphilharmonie waren in den Abendstunden rot beleuchtet. picture alliance/dpa Foto:

#AlarmstufeRot: Darum erstrahlen Hamburgs Theater in rotem Licht

Die deutsche Veranstaltungswirtschaft ist der sechstgrößte Wirtschaftszweig hierzulande: mit über einer Million Beschäftigten und rund 130 Milliarden Euro Umsatz. Kultur, Tourismus und Veranstaltungswirtschaft sind seit dem 13. März dieses Jahres in besonders hohem Maße von den corona-bedingten Einschränkungen betroffen, erklärt Stage Entertainment.

Auch das Museumsschiff „Cap San Diego“ war Teil der Aktion. picture alliance/dpa Foto:

Das Musicaltheater „Der König der Löwen“ leuchtet rot unter der Sichel des Mondes. picture alliance/dpa Foto:

Unterstützungsleistungen würden bislang noch viel zu wenig greifen, heißt es weiter. Auch das Musical-Unternehmen selbst ist von der Krise stark betroffen: Stage Entertainment musste 100 Stellen streichen.



Die Teilnehmer aus Hamburg möchten nun die Idee der roten Beleuchtung markanter Gebäude wie Theater, Sehenswürdigkeiten und Hotels aufgreifen, um auf die Situation stärker aufmerksam zu machen. (mhö)