Fünftausend Seemeilen, das sind mehr als 9200 Kilometer über den Atlantik. Auf dem Ruder und im Ruderkoker eines Großcontainerfrachters. Wenig Wasser, kaum Nahrung. Permanent die Angst, in die Wellen zu fallen. Hitze, unglaubliche Enge, Panik. Was, wenn es einen Sturm gibt? Hat jemand bereits mit dem Leben abgeschlossen, der solch eine Flucht plant?

Ich kann mir nicht mal vorstellen, was die vier blinden Passagiere durchlitten, die von der brasilianischen Bundespolizei im Hafen von Vitoria entdeckt wurden. 13 Tage lang war der Frachter unterwegs von Lagos in Nigeria. Die Männer, gesundheitlich schwer angeschlagen, kamen ins Krankenhaus. Ihnen droht die baldige Abschiebung, was bedeutet: Ihr Martyrium war vergeblich.

Stefan Krücken

Der Autor: Stefan Kruecken, Jahrgang 1975, leitet mit seiner Frau Julia den von ihnen gegründeten Ankerherz Verlag (www.ankerherz.de). Vorher war er Polizeireporter für die „Chicago Tribune“, arbeitete als Reporter für Zeitschriften wie „Max“, „Stern“ und „GQ“ von Uganda bis Grönland. Sein neues Buch „Das muss das Boot abkönnen“ gibt es im MOPO-Shop unter mopo.de/shop. Weitere Bücher gibt es im Ankerherz-Shop – zum Beispiel „Das kleine Buch vom Meer – Helden“ oder „Mayday – Seenotretter über ihre dramatischsten Einsätze“.

Auf Gran Canaria finden spanische Seenotretter währenddessen zwei Flüchtlinge, die auf dem Ruder des Großcontainerfrachters „MSC Marta“ auf die Kanaren reisten. Nach Berichten aus Spanien konnten sie sechs Tage lang nicht mal aufrecht stehen. Auch sie waren im Hafen von Lagos an Bord geklettert. Sie sind 18 und 22 Jahre alt.

Aus Verzweiflung: Flüchtlinge wagen trotz großen Risiken die Flucht

Wie unendlich verzweifelt müssen Menschen sein? Und wie viele haben es nicht geschafft und starben unbemerkt? Was mich aber auch beschäftigt, was mich wütend macht, das sind manche Reaktionen. Als im November ein solcher Fall bekannt wurde, sah sich die spanische Küstenwache angesichts eines Shitstorms von Rechtsextremen gezwungen, zu belegen, dass man die Stowaways (wie blinde Passagiere viel schöner im Englischen heißen) auch wirklich fotografierte.

Weil in der Weltsicht manches rechtsdrehenden AfD-Horst die Küstenwache und Grenzpolizei nichts Besseres zu tun hat, als solche Fotos zu inszenieren. Es wird immer bösartiger. Auch auf der Facebook-Seite von Ankerherz tauchten Lach-Smileys auf und Kommentare zwischen Häme, Hass oder schlichter Leugnung. Alles Lüge, na klar. Wie Corona und der Klimawandel.

Hass und Häme über Flüchtlingskrise im Internet

Einer schrieb, es sei ja schade, dass sich die „Goldstücke“ nicht im Berliner Columbiabad ausruhen könnten. Zu den seltsamen Aspekten unserer Zeit gehört es, dass ___ (suchen Sie sich einen Kapitän-Haddock-Fluch aus) derlei Dinge öffentlich verbreiten, aber namentlich nicht genannt werden dürfen.

Als ich dieser Figur im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten antwortete, schrieb er, dass er einen Stauffenberg-Aufkleber auf seiner Vespa habe, um gegen den autoritären Staat zu protestieren. Ich stellte mir vor, wie er schlechtgelaunt mit seiner Stauffenberg-Vespa im Stau stand, auf dem Weg zu einem Seminar für Männlein mit fragilen Egos. Ich gebe zu: Da musste ich dann lachen.