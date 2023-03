Peter Pane: Ein Baum für jeden Veggie-Burger

Klar sind die veganen und vegetarischen Burger bei Peter Pane immer eine gute Idee. Aber noch bis Mitte April springt beim Genießen ein Extra für die Natur raus: Während der Aktion „ISS-DAS-GRÜN“ pflanzt das Unternehmen für jeden Veggie-Burger, den Gäste und Bestellende essen, einen Baum. So hat Peter Pane schon einen richtig großen Wald geschaffen – und der soll auch dieses Jahr weiterwachsen.

Sechs Wochen, ein Ziel: Noch bis zum 15. April macht die Burgerkette Peter Pane mit jedem veganen und vegetarischen Burger, den Burgerfreunde im Restaurant essen oder bestellen, wie gewohnt fleischlos happy. Aber zusätzlich pflanzt das Unternehmen bis zum Stichtag jedes Mal einen Baum. Die Aktion nennen die Macher hinter der Kette „ISS-DAS-GRÜN“ – und das Ergebnis aus den vergangenen Jahren kann sich schon jetzt sehen lassen. Auf der eigens gekauften Fläche in Mecklenburg-Vorpommern wachsen satte 250.000 Bäume.

Zum Vergleich: Auf der gesamten Fläche Hamburgs finden heute genauso viele Bäume eine Heimat. Und dieser Erfolg der „ISS-DAS-GRÜN“-Aktion soll buchstäblich weiterwachsen. Denn Patrick Junge, Gründer und Geschäftsführer der Burger-Kette, die unter Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH firmiert, hat ein klares Ziel vor Augen: „Allein 2022 haben wir 150.000 Bäume gepflanzt. Diese Marke wollen wir auf jeden Fall wieder erreichen, am liebsten natürlich sogar übertreffen.“

Wer mitpflanzen will, hat genug Auswahl: Auf der Karte stehen ganze 15 vegetarische und vegane Burger. Dank Veg‘ von Beef-, Veg‘ von Chicken- und anderen gut gemachten Bratlingen ordern auch Fleischliebhaber immer häufiger die Burger mit pflanzlichen Patties.

Alles so schön grün hier

Das Ergebnis von „ISS-DAS-GRÜN“ kann sich sehen lassen: Seit 2012 pflegt das Unternehmen circa 1.000 Hektar Mischwald. So groß sind die Grünflächen von ganz Frankfurt am Main, Nürnberg oder Ludwigshafen. Und mit dem Pflanzen endet das Engagement von Peter Pane nicht, denn auch der Erhaltung stellen sich Patrick Junge und sein Team langfristig. „Bäume werden mit dem Alter immer besser: Je größer sie sind, desto mehr Kohlendioxid ziehen sie aus dem Verkehr. Deswegen sollen unsere Bäume lange wachsen und alt werden. Denn einfach nur kleine Setzlinge in die Erde zu bringen und sich im Anschluss nicht um sie zu kümmern, ist aus meiner Sicht alles andere als nachhaltig. Und auch wenn die Pflege eines Mischwaldes anspruchsvoll, zeit- und kostenintensiv ist – diese Verantwortung nehmen wir gerne an.“

Und danach? Wird es bunt!

Mit dem Monat April endet das grüne Engagement von Peter Pane aber nicht: Im Mai wartet schon die Aktion „ISS-DAS-BUNT“! Dann sät die Premium-Burger-Kette für jeden veganen und vegetarischen Burger, der in dem Monat die Küche verlässt, fünf Quadratmeter Blumenwiese in Deutschland. Im vergangenen Jahr entstand dadurch ein Blumenmeer, das anderthalbmal so groß ist wie die Münchner Theresienwiese – rund 600.000 Quadratmeter.