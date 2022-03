ISS DAS GRÜN: Peter Pane pflanzt über 100.000 Bäume in Norddeutschland

Ein Burger. Ein Baum. Eine gute Sache. Peter Pane hat auch in diesem Jahr wieder eindrucksvoll bewiesen, wie sehr dem Lübecker Unternehmen die Themen Nachhaltigkeit, Regionalität und Umweltschutz am Herzen liegen. Die Peter Pane-Familie möchte die Welt ein ganzes Stück grüner zu machen.

Nach dem großartigen Erfolg im letzten Jahr wollte es die beliebte Restaurant-Kette auch 2022 wieder wissen und hat im Rahmen der Iss Das Grün Wochen von Mitte Februar und Ende März erneut alle Gäste und Fans der Burgergrills aufgerufen, sich bei der nächsten Bestellung für einen vegetarischen oder veganen Burger zu entscheiden, um im Gegenzug je einen Baum auf eigens bewirtschafteten Flächen in Norddeutschland zu pflanzen.

Mit Erfolg! Voller Stolz verkündet Peter Pane Geschäftsführer Patrick Junge, dass in diesem Jahr in Deutschland und Österreich unglaubliche XXX vegetarische und vegane Burger verkauft wurden und das erhoffte Ziel von 100.000 Bäumen sogar noch übertroffen wurde!

„Wir reden nicht nur über Umweltschutz, wir leben ihn. Auf diese Weise schaffen wir neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen und verbessern die Ökologie sowie Bio-Diversität“, so Patrick Junge. „Und wir schenken Menschen, die es genießen die Natur in ihrer schönsten Vielfalt zu erleben, echte Freude.“

David Fuchs ist Forstwart und Verantwortlicher für die mittlerweile über 1.000 Hektar großen Waldflächen von Peter Pane.

Zur Peter Pane Familie gehört seit X Jahren auch David Fuchs, Forstwart und somit Verantwortlicher für die mittlerweile über 1.000 Hektar großen Waldflächen des Unternehmens. Hier kümmert er sich um alles Aufgaben, die die Aufforstung und Pflege des Mischwaldes betreffen. Vom Zapfen pflücken, Kiefern ziehen, dem Aufbereiten der Flächen bis hin zum Einpflanzen der Bäumchen. Natürlich kann auch Peter Pane nicht so viele Bäume pflanzen, um das Waldsterben durch Klimawandel und Abholzung zu stoppen. David Fuchs bleibt aber optimistisch: „Wir schieben etwas an und übergeben es dann in die Obhut von Mutter Natur. Sie weiß am besten, was gut für uns und unsere Erde ist.“

In mittlerweile acht Hamburger Standorten lädt Peter Pane auf eine ganz besondere Genussreise ein. Fast ein Viertel aller Burger der Speisekarte sind vegetarisch und vegan und jeden Montag, am Meatless Monday, können Burgerfans alle Kreationen für nur 5,90€ bestellen.