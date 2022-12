Die Angst vor den steigenden Energiekosten macht vielen Menschen zu schaffen. Fast jeder versucht zu sparen, Hausbesitzer sehen sich nach neuen Lösungen um: Die Nachfrage nach Solaranlagen auf dem Dach wächst und wächst. Für Photovoltaik-Pioniere wie Ulrich Fuchs aus Barmbek hat nach jahrzehntelanger Trostlosigkeit endlich das goldene Zeitalter begonnen.

Wer bei der Firma Solarfuchs in der Bramfelder Straße 95 c anruft, der landet bei einem Anrufbeantworter. Die freundliche Stimme des Firmeninhabers ertönt: „Guten Tag. Sie haben die Firma Solarfuchs erreicht. Wenn Sie uns einen Auftrag erteilen wollen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir derzeit keine Aufträge wegen Überlastung entgegennehmen können.“ Der 67-Jährige und seine Frau Gundel (63) sind für Monate ausgebucht.

Firma Solarfuchs in Barmbek: Mini-Büro im Hinterhof eines Discounters

Der Boom hat das Ehepaar wie eine Welle überspült. Noch immer sitzen die beiden in ihrem Mini-Büro im Hinterhof eines großen Discounters. Es gibt zwei Schreibtische mit Computern, ein paar Akten und eine Kammer voller Gerümpel. Nichts deutet darauf hin, dass hier gerade Aufbruchsstimmung herrscht.

„Wir können uns gar nicht retten vor Aufträgen. So etwas habe ich in den letzten 22 Jahren noch nicht erlebt“, sagt Ulrich Fuchs. Und das ausgerechnet jetzt, wo sich der 67-Jährige und seine Frau zur Ruhe setzen wollten. Die beiden Nachfolger stehen schon in den Startlöchern. Die junge Uni-Absolventin und ihr Partner werden gerade von Ulrich und Gundel Fuchs eingearbeitet. Ende des Jahres soll die Übergabe sein. Doch ob das so klappt, ist unklar.

Solarenergie: Jahrelang stand die Firma kurz vor der Insolvenz

„Wir sind auf jeden Fall weiter da, um zu helfen“, sagt Gundel Fuchs, die selbst erst vor acht Jahren dazugestoßen ist und dafür ihren sicheren Job als Lehrerin an den Nagel hängte. Jahrzehntelang war Gundel Fuchs die Haupternährerin in der Familie mit zwei Kindern. Ihr Mann durchlebte das, was er die „Saure-Gurken-Zeit“ nennt, die nur eine kurze Hochphase nach 2008 erlebte, als die Regierung Merkel eine Förderung vorsah, die drei Jahre später wieder kassiert wurde.

„Das war eine harte Zeit“, erinnert sich Ulrich Fuchs. Wenn er Glück hatte, hatte er einen Auftrag pro Monat. Immer wieder geriet er an den Rand der Insolvenz. Das Büro verlegte er zwischenzeitlich in sein Zuhause eine Straße weiter. Etwas besser wurde es, als seine Frau 2014 dazu kam.

Hohe Energiekosten: steigende Nachfrage nach Solaranlagen bei Hausbesitzern

Die frühere Lehrerin schaffte es, die Angebote so zu formulieren, dass die Kunden verstanden, was da in ihren Häusern gemacht werden würde und wie die Solaranlage funktionieren würde. Ab da ging es langsam bergauf. Doch es ist der Ukraine-Krieg, der nun alles auf den Kopf stellt.

„Die Kunden realisieren mit unseren Solaranlagen etwas, worüber sie oft schon lange nachgedacht haben“, erzählt Gundel Fuchs. Wo bisher noch der letzte Kick fehlte, hat jetzt der Strompreis die Entscheidung herbeigeführt. Die Kosten für den eigenen Strom vom Dach liegen – die Installationskosten eingerechnet – bei 14 bis 16 Cent pro Kilowattstunde. Der Preis beim Stromanbieter liegt derzeit bei 35 Cent. Tendenz steigend.

Für die Rente hat das Ehepaar viele Pläne, vor allem aber ausruhen nach dem Stress der letzten Monate. Während Gundel Fuchs sich auf Lesen, Malen und Gartenarbeit freut, mag ihr Mann sein Lebenswerk aber noch nicht ganz aufgeben. Denn die Energiewende ist sein Thema, seit er als Student von den Ideen des Club of Rome inspiriert wurde. Ulrich Fuchs hat einen Lehrauftrag für Solarenergie am Elbcampus angenommen. „Ich bleibe der Branche treu“, so der Solarfuchs-Inhaber, der seinem Firmennamen auch weiter alle Ehre macht.