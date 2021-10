Es tut sich was – an Land und auf See

Wir bei Vattenfall sind entschlossen, ein fossilfreies Leben innerhalb einer Generation zu ermöglichen.

Deshalb betreiben wir bereits über 1.300 Windkraftanlagen, investieren weiter umfangreich in Windenergie und errichten derzeit den aktuell größten Windpark der Welt.

Fossilfrei leben innerhalb einer Generation.

Begleiten Sie uns auf dem Weg dorthin: vattenfall.de/fossilfrei