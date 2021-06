Solidarität in Corona-Krise: Wie ein Hamburger Start-Up jetzt Abiturienten helfen will

Man könnte das bisherige Schuljahr auf jeden Fall als besonders bezeichnen. Das Leben der Schülerinnen und Schüler wurde durch die Corona-Krise gehörig auf den Kopf gestellt. Vorübergehende Schulschließungen und die Verschiebung der Prüfungen haben viele Abiturienten enorm belastet und die Planungen für die Zeit nach dem Abitur nicht gerade einfacher gemacht. Das Hamburger Start-Up „Toni Knows“ hat sich nun eine tolle Aktion überlegt, um die krisengebeutelten Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.

Die Wahl des Studienfaches ist durch das turbulente Corona-Abitur nicht einfacher geworden, bei vielen Schulabgängern herrscht infolge der aktuellen Lage ein verstärktes Bedürfnis nach Sicherheit und Orientierung. Die Macherinnen von Toni Knows, Ragnhild Struss und Christine Mahrenholz, möchten den Abiturienten daher bei dieser wichtigen Entscheidung helfen.

Ihr auf Basis von mehr als 15-jähriger Erfahrung in der Studienberatung entwickelte Studienwahltest liefert eine treffsichere Analyse der individuellen Persönlichkeit, Potenziale und Talente – und schlägt Studiengänge und Berufsbilder vor, die dazu passen. 2000 Abiturienten können diesen Test nun kostenfrei nutzen.

Hamburger Start-Up: Hilfe für Abiturienten in Corona-Zeit

„Wir haben Toni Knows als sehr genauen, hochindividuellen Persönlichkeitstest entwickelt, der online für alle jungen Menschen zugänglich ist. Angesichts der aktuell erschwerten Ausgangslage aufgrund der Folgen von Covid-19 möchten wir 2000 Abiturienten den Test schenken – auch um sie zu ermutigen, trotz momentaner Einschränkungen beherzt und zuversichtlich ihre Zukunft zu planen“, so Christine Mahrenholz. Seit dem 24. April konnten die ersten 2000 Besucher auf der Website von Toni Knows mit dem Code Abi2020 den Studientest gratis abrufen. (alu)