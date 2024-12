Am 14. Dezember geht es wieder los: Das Winterspektakel in Hamburg öffnet auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld seine Tore und bietet tausenden Besuchern die unvergessliche Show „Twisted“. Wir verlosen exklusiv 50 x 2 Tickets unter allen Plus-Abonnenten für die Show am 27.12.2024.