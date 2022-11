Datenschutzerklärung Stadtteilpreis

Die nachfolgenden Datenschutzhinweise geben einen Überblick über die Erhebung und Verarbeitung von Bewerberdaten.

Mit der folgenden Information möchte die Hamburger Morgenpost dem Bewerber einen Überblick über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch die Hamburger Morgenpost geben. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet werden und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den Anträgen.

1) Wer ist für die Datenerhebung verantwortlich und an wen kann sich der Bewerber wenden?

Morgenpost Verlag GmbH

Barnerstraße 14

22765 Hamburg

AG Hamburg HRB 37743

2) Welche Daten und Quellen werden genutzt?

Die Hamburger Morgenpost verarbeitet personenbezogene Daten, die sie im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit von Ihren Bewerbern erhält. Des Weiteren verarbeitet die Hamburger Morgenpost Daten, die Sie aus öffentlichen Quellen beziehen kann. Personenbezogene Daten die verarbeitet werden sind: Vollständiger Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail soweit sie für die Bewerbung für die Preisausschreibung notwendig sind.

3) Erfolgt eine Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation?

Telefongespräche werden nicht aufgezeichnet. Elektronische Kommunikation mit der Hamburger Morgenpost kann gemäß den gesetzlichen Vorgaben gespeichert werden. Die Speicherung dienen Nachweiszwecken, z.B. zur Erfüllung von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

4) Wofür speichern wir Ihre Daten?

Die Hamburger Morgenpost verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG):

Zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen (Art.6., Abs 1b DSGVO) Bewerbung für Preisausschreibung. Die Zwecke der Verarbeitung richten sich in ersten Linie nach dem konkreten Produkt/Dienstleistung. Die weiteren Einzelheiten zu Datenverarbeitungszwecken kann der Bewerber den maßgeblichen Verträgen entnehmen.

5) Wer bekommt die Daten des Bewerbers?

Innerhalb der Hamburger Morgenpost erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die Daten des Bewerbers, die diese zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch die von der Hamburger Morgenpost eingesetzten Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu diesen Zwecken Daten erhalten, wenn sie die datenschutzrechtlichen Vorschriften wahren. Dies sind ggf. auch Mitarbeiter der PSD Bank.

In Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb der Hamburger Morgenpost ist zunächst zu beachten, dass die Hamburger Morgenpost zur Verschwiegenheit über alle bewerberbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet ist, von denen sie Kenntnis erlangen. Informationen über den Bewerber darf die Hamburger Morgenpost nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, der Bewerber eingewilligt hat und oder der von der Hamburger Morgenpost beauftragte Auftragsverarbeiter gleichgerichtet die Einhaltung der Vorgaben der DGSVO und des BDSG garantiert. In der Regel haben wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit den Dienstleistern.

6) Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen Union (sogenannte Drittstaaten) findet nicht statt.

7) Wie lange werden die Daten gespeichert?

Die Hamburger Morgenpost verarbeitet und speichert die personenbezogenen Daten der Bewerber, solange es für die Erfüllung ihrer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Sein die Daten für die Erfüllung der vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sein denn eine befristete Weiterverarbeitung ist erforderlich, zu folgenden Zwecken:

Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB) und die Abgabenordnung (AO). Die dort vergebenen Fristen zur Aufbewahrung betragen zwischen 2 bis 10 Jahre.

8) Welche Rechte hat der Bewerber?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch nach Artikel 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und bei Löschrecht gelten die Einschränkungen nach §§34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzbehörde (Artikel 77 DSGVO i.V.m. §19 BDSG.

Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten kann der Bewerber jederzeit widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 15.5.2018 der Hamburger Morgenpost gegenüber erteilt wurden. Der Widerruf wirkt jedoch grundsätzlich erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf liegen sind davon nicht betroffen.

9) Gibt es für den Bewerber eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten

lm Rahmen der Geschäftsbeziehung zur Hamburger Morgenpost muss der Bewerber diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme, Durchführung

und Beendigung einer Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung die Hamburger Morgenpost gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten wird die Hamburger Morgenpost in der Regel nicht in der Lage sein, das Gewinnspiel durchzuführen.

10) Gibt es eine automatische Entscheidungsfindung?

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzt die Hamburger Morgenpost grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22

DSGVO. Sollte die Hamburger Morgenpost diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, wird sie

den Bewerber hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

11) Findet Profiling statt?

Ein Profiling findet nicht statt.

12) Anfrage per E-Mail, Telefon, Telefax oder Webseite

Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon, Telefax oder unsere Webseite kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten (Name, Anfrage) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) und / oder auf unseren berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), da wir ein berechtigtes Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen haben. Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt