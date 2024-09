Hamburger Stiftungstage 2024: Eine Bühne für Engagement und Musik

Die Hamburger Stiftungstage finden in diesem Jahr zum neunten Mal statt. Vom 6. bis 14. September präsentieren sich dann Hamburger Stiftungen unter dem Motto „Vielfalt vereint“ an verschiedenen Orten in Hamburg. Mit dabei sind auch die Haspa Musik Stiftung und die Haspa Hamburg Stiftung.

Die Haspa Musik Stiftung bringt unter dem Motto „Talente an die Waterkant“ bereits seit rund 15 Jahren Kinder an die Musik, unterstützt den Nachwuchs auf seinem musikalischen Weg und fördert vielfältige Musikprojekte.

Beim zentralen Abschlussevent der Stiftungstage auf dem Hamburger Rathausmarkt am 14. September präsentiert die Stiftung darum auf ihrer mobilen Bühne gemeinsam mit dem Verein KinderKinder ein buntes Instrumentenkarussell. Hier können junge Musikbegeisterte verschiedene Instrumente ausprobieren und erste musikalische Erfahrungen sammeln – vielleicht der Grundstein für die Liebe zur Musik oder das Entdecken eines besonderen Instrumentes.

Haspa Hamburg Stiftung informiert rund ums Stiften

Auch die Haspa Hamburg Stiftung präsentiert sich bei den Hamburger Stiftungstagen. Bei der Veranstaltung „Stiften erlebbar machen“ am 11. September von 17-19 Uhr erfahren Interessierte in der Haspa Filiale im Deutschlandhaus, wie sie bleibende Werte hinterlassen und dauerhaft fördern können, was ihnen am Herzen liegt.

Experten in Sachen Stiften: das Team der Haspa Hamburg Stiftung

Stiftungsexperte Marcus Buschka und Jurist Andreas Stockdreher geben einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten, eine Stiftung zu gründen und dabei gemeinnützige Ziele zu verfolgen. Als besondere Gäste berichtet das Ehepaar Sommerfeld über seine persönliche Stiftungsreise, und wie es seine Vision in die Tat umgesetzt hat. Die Veranstaltung bietet zudem die Möglichkeit, in den Dialog zu treten und individuelle Fragen zu klären.

Haspa Musik Stiftung:

KinderKinder Instrumentenkarussell zum Mitmachen

14.09.2024, 12-19 Uhr auf dem Hamburger Rathausmarkt

Haspa Hamburg Stiftung:

„Stiften erlebbar machen“

11.09.2024, 17-19 Uhr Haspa Filiale im Deutschlandhaus, Valentinskamp 95, 20354 Hamburg

Um Anmeldung wird gebeten unter: www.haspa-veranstaltungen.de

Weitere Informationen über die Haspa Musik Stiftung: www.haspa-musik-stiftung.de

Weitere Informationen über die Haspa Hamburg Stiftung: www.haspa-hamburg-stiftung.de

Weitere Informationen zum Engagement des Vereins KinderKinder: www.kinderkinder.de