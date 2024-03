14.03. um 17:30 Uhr: Der Zweite Luft Running Club wartet auf dich!

You will never run alone! Unter diesem Motto haben wir den Zweite Luft Running Club gegründet. Gemeinsam laufen wir regelmäßig dem Ziel entgegen, unsere Fitness zu steigern, voneinander zu lernen – und einfach eine tolle Zeit zu haben. Bist du dabei?

Unser nächstes Lauf-Treffen findet am 14. April (diesen Donnerstag) um 17:30 Uhr statt. Treffpunkt ist die HASPA Filiale Winterhude in der Jarrestraße 28, 22303 Hamburg. Ob Profiläuferin oder Vollblut-Rentner: bei uns ist jeder willkommen und genau richtig! Geplant sind 6 Kilometer, die in kleinen Teams mit unterschiedlichen Leistungsklassen und Tempos gelaufen werden. Im Anschluss warten auf alle Läuferinnen und Läufer, die Lust haben, in den Räumlichkeiten der HASPA Filiale Winterhude leckere Snacks und Drinks.

Deine Teilnahme ist kostenlos und braucht keine Anmeldung – komm vorbei und mach mit. Wir freuen uns auf dich!

Wann und wo?

14. März 2024, 17:30 Uhr

Jarrestraße 28, 22303 Hamburg

Wer sind wir überhaupt?

Wir, der Zweite Luft Running Club, sind eine offene Community, die sich um den Sport- und Fahrrad-Podcast „Die Zweite Luft“ gebildet hat und in Kooperation mit der HASPA – der Hamburger Sparkasse – regelmäßig Lauf-Treffen veranstaltet. Felix, unser Zweit Luft-Host, ist selbstverständlich auch mit dabei. Hör gerne in den Podcast rein – hier kannst du dir den einen oder anderen Lauf-Tipp abholen und spannende Geschichten hören.