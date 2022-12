Kroos einer der schlechtesten WM-Profis? So reagiert der Ex-Nationalspieler

Toni Kroos war bei der Fußball-WM in Katar gar nicht dabei. Und doch bezeichnete die spanische Journalistin Cristina Cubero (54) den Mittelfeldstar von Real Madrid in der TV-Sendung „El Chiringuito“ als einen der schlechtesten Spieler der WM, nachdem Deutschland bereits in der Vorrunde ausgeschieden war.

Der Weltmeister von 2014 nahm es mit viel Humor. „Ich wusste, dass mir irgendwer die Schuld geben würde“, twitterte der 32-Jährige und postete dazu ein lachendes Emoji.

Kroos einer der Schlechtesten der WM? Kurioser TV-Fauxpas in Spanien

Kroos war im Juli 2021 nach 106 Länderspielen aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Cubero sorgte dann für Aufklärung: Sie hatte Kroos mit Thomas Müller (33) vom FC Bayern München verwechselt.

„Hahahahahaha, sorry Toni. Tiefe Bewunderung für dich. Ich denke, eure Auswahl war eine Enttäuschung. Aber Ehre für dich als Person“, twitterte Cubero nach ihrem Fauxpas. (kk/dpa)