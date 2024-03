Unglaublicher Auftritt! HSV-Profi Bénes bei Weltrekord dabei

Er war einer von knapp 10.000 Menschen, die den Paukenschlag live im Národný futbalový Stadion zu Bratislava mitverfolgen durften, doch László Bénes‘ Freude wird sich in Grenzen gehalten haben. Der HSV-Profi war dabei, als Österreichs Julian Baumgartner nach nur sechs Sekunden zur Führung traf und damit einen neuen Länderspiel-Weltrekord aufstellte.

Der Auftakt in einen für Bénes und die Slowakei ziemlich missratenen Abend. Am Ende hieß es 0:2 in dem EM-Test. Der Hamburger saß zunächst auf der Bank, kam nach 63 Minuten in die Partie und bestritt sein 19. Länderspiel. Am Dienstag treffen die Slowaken in einem weiteren Test in Oslo auf Norwegen, ehe es für Bénes nach Hamburg zurückgeht.

Erfolgreicher lief der Auftritt von Steven Mensah. Der U21-Keeper des HSV spielte zum fünften Mal für Togos A-Team und ist noch immer ungeschlagen. Im marokkanischen Mohammedia gelang ein 2:1-Erfolg gegen den Niger. Nächster Gegner ist am Dienstag Libyen.

HSV-Talente Coulibaly und Stange stehen vor Sprung zur EM

Im Einsatz war mit Karim Coulibaly auch ein U17-Nationalspieler des HSV – und das erfolgreich. Beim 2:0 des DFB-Teams gegen Irland im portugiesischen Giela spielte der Abwehrmann durch und steht vor der Qualifikation für die EM in Zypern (20. Mai bis 5. Juni). Nach dem 3:3 zum Auftakt gegen Kroatien und dem Sieg gegen Irland geht es zum Abschluss der Eliterunde gegen Gastgeber Portugal um den Gruppensieg. Die acht Sieger der Gruppen und die sieben besten Zweitplatzierten sind bei der EM dabei. Übrigens: Gegen die Portugiesen wird auch HSV-Angreifer Otto Stange, der gegen Irland gelb-gesperrt fehlte, in den Kader zurückkehren.

Am Montag sind dann zwei weitere HSV-Nationalspieler am Start. Nicolas Oliveira trifft mit Deutschlands U20 abermals auf Frankreich und seinen Hamburger Kollegen William Mikelbrencis. Den ersten Vergleich beider Nationen entschied das DFB-Team am Freitag im spanischen Oliva Nova mit 3:1 für sich.