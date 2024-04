Stammspieler fällt aus: Setzt HSV-Trainer Baumgart auf dieses Duo?

Am Donnerstag hatte Steffen Baumgart noch gehofft, dass bis auf László Bénes (muskuläre Probleme) alle HSV-Profis fit und einsatzfähig für das Gastspiel am Samstag in Braunschweig sind. Daraus wird wohl nichts. Beim Abschlusstraining am Freitag war auch Ignace Van der Brempt nicht dabei. Der Rechtsverteidiger dürfte damit ebenfalls ausfallen. Spannend wird beim Blick auf die Aufstellung nun vor allem auch wieder die Frage, wie der HSV-Trainer die beiden Außenbahnen besetzen will.

Insgesamt 20 Feldspieler und drei Torhüter waren beim Abschlusstraining im Volkspark am Freitag dabei. Während die Mannschaft rund eine Stunde auf dem Platz arbeitete, war von Van der Brempt, der tags zuvor noch mit dem Team trainiert hatte, nichts zu sehen. Der Belgier blieb „angeschlagen“ in der Kabine. Ein Einsatz in Braunschweig kann damit nahezu ausgeschlossen werden.

Reis soll angeschlagenen Van der Brempt ersetzen

Für Van der Brempt, der gerade erst gegen Kiel ein ordentliches Comeback nach längerer Verletzungspause gegeben hatte, wird aller Voraussicht nach Ludovit Reis wieder die Position des Rechtsverteidigers bekommen und dort den Auftrag erhalten bei eigenem Ballbesitz die Viererkette aufzulösen und in das zentrale Mittelfeld vorzurücken.

Bleibt Öztunali in der HSV-Startelf?

Wie will Baumgart seine Aufstellung für das Braunschweig-Spiel im Vergleich zum Auftritt gegen Kiel ansonsten verändern? Sind Ransford Königsdörffer und Levin Öztunali erneut dabei? Oder dürfen diesmal Jean-Luc Dompé und Bakery Jatta von Beginn an auf den beiden Außenbahnen ran?

Klare Antworten gab es vom HSV-Trainer vor der Reise nach Braunschweig nicht. Baumgart erklärte zwar, dass Jatta und Dompé immer eine Möglichkeit auch für die Startelf seien, gleichzeitig ließ er sich aber auch alle anderen Optionen offen. Entscheidende Punkte werden am Ende auch sein: Wer ist nach dem Kiel-Spiel mental fit und wer passt am besten zur Spielweise des Gegners?