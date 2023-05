Vier Zähler Rückstand auf Rang zwei, immerhin sechs Punkte Vorsprung auf Platz vier. Der HSV hat sich vor den abschließenden vier Saison-Partien auf Rang drei eingependelt. Der Unterschied: War das Erreichen der Relegation im Vorjahr nach furiosem Schlussspurt ein toller Erfolg, wäre er diesmal eine herbe Enttäuschung. Weil am Ende eben nicht Schalke und Werder vor dem HSV stünden, sondern die wesentlich schmalere Konkurrenz aus Darmstadt und Heidenheim .

Die Tendenz ist eindeutig. Nach dem Auf und Ab der vergangenen Wochen steuert der HSV geradewegs auf die nächste Relegation zu . Wie im Vorjahr könnte es zum Hoffnungslauf gegen den Drittletzten der Bundesliga kommen. Kurios: Bislang ist noch nicht klar, wann genau gespielt werden würde. Die Entscheidung könnte sogar noch später fallen als ursprünglich angesetzt. Auch in Sachen Tickets sind noch Fragen offen. Die MOPO gibt den großen Überblick.

Die Tendenz ist eindeutig. Nach dem Auf und Ab der vergangenen Wochen steuert der HSV geradewegs auf die nächste Relegation zu. Wie im Vorjahr könnte es zum Hoffnungslauf gegen den Drittletzten der Bundesliga kommen. Kurios: Bislang ist noch nicht klar, wann genau gespielt werden würde. Die Entscheidung könnte sogar noch später fallen als ursprünglich angesetzt. Auch in Sachen Tickets sind noch Fragen offen. Die MOPO gibt den großen Überblick.

Vier Zähler Rückstand auf Rang zwei, immerhin sechs Punkte Vorsprung auf Platz vier. Der HSV hat sich vor den abschließenden vier Saison-Partien auf Rang drei eingependelt. Der Unterschied: War das Erreichen der Relegation im Vorjahr nach furiosem Schlussspurt ein toller Erfolg, wäre er diesmal eine herbe Enttäuschung. Weil am Ende eben nicht Schalke und Werder vor dem HSV stünden, sondern die wesentlich schmalere Konkurrenz aus Darmstadt und Heidenheim.

Wieder Relegation mit dem HSV? Alle Infos zu Terminen, TV und Tickets

Dennoch: Im Hintergrund werden bereits alle Planspiele durchgegangen. Termine, Tickets, TV, Taler – was würde die Relegation für den HSV bedeuten?

Eigentlich sind Hin- und Rückspiel längst terminiert. Am 1. Juni (einem Donnerstag) soll der Zweitliga-Dritte zunächst auswärts antreten, vier Tage später (Montag) hätte er Heimrecht. Wie im Vorjahr, als der HSV auf Hertha BSC traf, übertragen Sky und Sat.1 ab 20.30 Uhr live. Aber: Der VfB Stuttgart könnte die Planungen am Mittwochabend kräftig durcheinanderwirbeln.

Erreicht Stuttgart das Pokalfinale und die Relegation, gibt es neue Termine

Die Schwaben sind einer der Hauptanwärter auf Rang 16 in der Bundesliga. Erreichen sie mit einem Sieg gegen Frankfurt das Pokalfinale (3. Juni) und werden in der Liga Drittletzter, müsste die Relegation verschoben werden – weil die Erholungszeit vor und nach dem Endspiel zu kurz ist. Der DFB hat für diesen Fall vorgesorgt. Gespielt wird dann am 31. Mai und 7. Juni, jeweils mittwochs.

Volle Unterstützung: Auch am ​​​​​​​Freitag wird der Volkspark wieder ausverkauft sein. WITTERS Volle Unterstützung: Auch am ​​​​​​​Freitag wird der Volkspark wieder ausverkauft sein.

Unvermeidbar wäre bei einer HSV-Teilnahme an der Relegation ein Hauen und Stechen um die Tickets. Erwartbar wäre ein Prozedere wie im Vorjahr. Da gab der HSV wenige Minuten nach Feststehen des dritten Platzes alle Ticketinfos raus. Einen Tag später wurden die Auswärtstickets angeboten, einen weiteren Tag danach die Heimtickets. Alle waren nach wenigen Minuten ausverkauft.

Wie teuer wären beim HSV die Relegations-Tickets?

Finanziell wäre die Relegation für den HSV durchaus attraktiv. Noch ist nicht klar, in welche Preiskategorie die Heimpartie fallen würde. Jüngst wurde das Stadtduell gegen den FC St. Pauli zum teuersten Spiel der Vereinsgeschichte und bescherte dem HSV eine Einnahme von etwa 2,5 Millionen Euro. Da kostete das teuerste Ticket 104 Euro – begleitet von massiven Fan-Protesten. Möglich, dass die Bosse mit dem teuersten Ticket diesmal unter dem dreistelligen Bereich bleiben möchten.

Aber so weit ist es ja noch nicht. Mit einem Sieg gegen den direkten Verfolger Paderborn wollen die HSV-Profis am Freitag ihre vielleicht letzte Chance auf Rang zwei wahren. Zwangsläufig geht der Blick aber auch nach hinten: Setzt es eine Pleite, wäre plötzlich sogar die Relegation in Gefahr …