Tschechen berichten über Sieben-Millionen-Angebot des HSV: Zima-Entscheidung gefallen

In Tschechien haben es die Kaderplaner nicht so eilig wie die in Deutschland, denn anders als hierzulande ist das Transferfenster dort noch bis zum 22. Februar geöffnet. Wohl auch deshalb stand der Wechsel von David Zima zu Slavia Prag am Mittwochabend noch immer nicht offiziell fest – der MOPO aber wurde er bestätigt.

Der Abwehrmann geht vom FC Turin zu seinem Ex-Klub und nicht nach Hamburg, auch wenn zu Wochenbeginn noch mal Gerüchte über eine neuerliche Wende aufkamen und in Tschechien sogar berichtet wurde, dass der HSV das Angebot für eine Kaufoption im Sommer auf sieben Millionen Euro erhöht haben soll. Wie auch immer, der 23-Jährige soll noch am Mittwochabend in Prag eintreffen und seinen Vertrag bei Slavia unterschreiben.

Der HSV geht ohne Zima, und voraussichtlich ganz ohne die ursprünglich mal erhoffte Verstärkung für die Innenverteidigung in die Rückrunde. Bis 18 Uhr sind Wechsel nach Deutschland am Donnerstag noch möglich – konkrete Anzeichen gab es vorm Deadline Day aber nicht.