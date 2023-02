Ansage an den Ex: HSV-Keeper Heuer Fernandes will Darmstadt stoppen

Kurz war ihm das Herz einmal in die Hose gerutscht, da machte HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes (30) keinen Hehl draus. In der 74. Minute rutschte „Ferro“ am Strafraumeck aus, Bielefelds Janni Serra (24) aber nutzte den seltenen Fehler des Deutsch-Portugiesen nicht aus. Und so stand am Ende der dritte Sieg im vierten Spiel des Jahres, die Generalprobe vor dem Topspiel bei Spitzenreiter Darmstadt kommenden Samstag war gelungen.

Das Duell mit den „Lilien“ ist für Heuer Fernandes nicht nur tabellarisch ein besonderes. Vor seinem Wechsel zum HSV hütete er von 2016 bis 2019 die Pfosten am Böllenfalltor. „Es waren schöne Jahre“, sagt der HSV-Keeper. „Natürlich freut man sich, wieder zurückzukehren und alte Bekannte zu sehen. Aber natürlich wollen wir auch da gewinnen.“

Mit Fabian Holland, Marvin Mehlem und Tobias Kempe sind noch drei alte Teamkollegen des HSV-Keepers bei den „Lilien“ aktiv. Doch alte Zuneigung hin oder her: „Ferro“ will die Darmstädter Überflieger, die seit 20 Partien ungeschlagen sind, stoppen.