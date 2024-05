Risikospiel! HSV-Star Bénes wieder fit – aber in Paderborn droht ihm eine Gefahr

Auf den letzten Drücker hat es geklappt. Die Sitzplätze von László Bénes und Bakery Jatta waren belegt, als der Mannschaftsbus des HSV am Donnerstag in Richtung Paderborn abfuhr. Beide Offensivspieler sind nach ihren Verletzungen wieder fit und stehen Trainer Steffen Baumgart für die Partie in Ostwestfalen (Freitag, 18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) zur Verfügung. Doch vor allem auf Bénes könnte ein Ritt zwischen Himmel und Hölle warten.

Drei Mal fehlte der Slowake dem HSV zuletzt und konnte seine herausragende Saison-Bilanz von 13 Treffern und zwölf Assists nicht ausbauen. Das könnte sich in Paderborn ändern, wenngleich Bénes direkt nach seiner Genesung eher für einen Joker-Einsatz in Frage kommt. Bringen wird Baumgart ihn aber wohl so oder so. „Wer seine Qualität kennt, der weiß, dass ein Trainer ungern darauf verzichten will“, ließ der Coach wissen.

Bénes‘ Problem: Sein Comeback könnte im schlechtesten Fall auch zugleich sein letzter Einsatz für den HSV werden. Der Nationalspieler geht mit vier gelben Karten vorbelastet in die Partie. Sollte er in Paderborn verwarnt werden, wäre er für den Liga-Abschluss gegen Nürnberg (19.5.) gesperrt.

Bénes spielt seit zwei Jahren für den HSV

Kommt es so (und steigt der HSV nicht auf), könnte Bénes möglicherweise nie mehr für die Hamburger auflaufen. Nach zwei Jahren in der zweiten Liga will der 26-Jährige künftig unbedingt wieder erstklassig spielen. Sein Abgang im Falle des Nichtaufstiegs gilt als sicher, eine Ausstiegsklausel im Bereich von zwei bis drei Millionen Euro macht Bénes zum Schnäppchen. Mehrere Anfragen (auch aus der Bundesliga) liegen ihm vor. Zuletzt machten Gerüchte um einen Wechsel zu Trabzonspor die Runde. Das aber soll nach MOPO-Informationen nicht die erste Wahl des Linksfußes sein.

Ein Ritt zwischen Himmel und Hölle warten nun auf ihn in Paderborn. Bénes wird aufpassen müssen, dass sein von den HSV-Fans so ersehntes Comeback nicht mit einer großen Enttäuschung endet – und er womöglich um einen letzten Auftritt im Volkspark gebracht wird.