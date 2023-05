Nächster Ausfall! HSV-Trainer Walter muss schon wieder umbauen

Tim Walter hat es längst als einen der Gründe für die zuletzt oft unbefriedigenden Ergebnisse genannt. Durch ständig neue Ausfälle ist der HSV-Trainer immer wieder zum Umstellen und Improvisieren gezwungen. Ändern wird sich an dieser Situation erstmal nichts. Beim nächsten Spiel am kommenden Sonntag in Regensburg gibt es den nächsten Ausfall. Walter braucht mal wieder eine neue Startelf.

Der Tag nach dem 2:2 gegen Paderborn im Volkspark. Rund 30 Fans schauten sich das Training der Reservisten an. Die Stammspieler aus dem Paderborn-Spiel gingen im Volkspark laufen oder arbeiteten im Kraftraum. Ludovit Reis war gar nicht dabei. Der niederländische U21-Nationalspieler war gegen Paderborn nach 76 Minuten aufgrund von Magen-Problemen ausgewechselt worden. Besser ging es ihm einen Tag später nicht, so dass er am Samstag gleich komplett zu Hause blieb.

Viele Alternativen für gesperrten Bénes im HSV-Kader

Läuft alles normal, wird Reis bis zum Regensburg-Spiel am kommenden Sonntag wieder gesund sein und dann auch auf dem Platz stehen. Auch auf Bakery Jatta, der gegen Paderborn gesperrt aussetzen musste, kann und wird der HSV-Trainer dann wieder zurückgreifen. Laszlo Bénes wird hingegen fehlen. Der slowakische Nationalspieler holte sich gegen Paderborn seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison ab und ist nun gesperrt.

Was ist in dieser Woche im Volkspark passiert? Jeden Freitag liefert Ihnen die Rautenpost Analysen, Updates und Transfer-Gerüchte – pünktlich zum Wochenende alle aktuellen HSV-News der Woche kurz zusammengefasst und direkt per Mail in Ihrem Postfach. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Für Bénes wird es das erste Liga-Spiel in dieser Saison, bei dem er nicht zum Einsatz kommen wird. Alternativen gibt es für ihn im HSV-Kader mit Sonny Kittel, Anssi Suhonen oder Ransford Königsdörffer grundsätzlich einige. Es liegt an Walter, in der kommenden Woche nun die richtige Mischung zu finden.

Das könnte Sie auch interessieren: „Das tut schon weh!“ HSV-Stürmer Glatzel zwischen Frust und Freude

Fest steht: Im Vergleich zum Paderborn-Spiel wird es auf jeden Fall wieder zumindest eine Veränderung in der Startelf geben. Damit setzt sich eine unschöne Serie fort. Schon in den vergangenen 13 Auftritten gab es beim HSV nie die gleiche Aufstellung wie am Spieltag zuvor.