Nächster Ausfall beim HSV! Überrascht Walter jetzt mit einem Youngster?

Das wird nichts mehr. Auch am Donnerstag fehlte Jean-Luc Dompé beim Training im Volkspark, der HSV wird am Freitagnachmittag ohne den Franzosen nach Kaiserslautern abreisen. Damit wird nach dem verletzungsbedingten Fehlen von Ludovit Reis (Schulter) und Ignace Van der Brempt (Muskelfaserriss) ein weiterer Kaderplatz frei. Nun könnte es sogar zu einer Premiere im HSV-Aufgebot kommen.

Zum Wochenstart trainierten die Offensivspieler Bilal Yalcinkaya (17) und erstmals auch Otto Stange (16) bei den Profis mit. Am Donnerstag fehlten zwar beide, das aber muss nichts heißen. Neben Omar Megeed (18) könnte noch ein weiterer Teenie in den Kader rutschen.

Bilal Yalcinkaya wäre eine Option für den HSV-Kader

Für Stange (spielt in der U17 des HSV) käme das wohl zu früh. U19-Spieler Yalcinkaya aber ist seit Wochen (mit Unterbrechungen) Stammgast bei den Profis und wäre eine weitere Option für die Flügel.

Tim Walter hat die Tür nach Kaiserslautern noch nicht geschlossen. „Es ist immer eine Idee, weil wir immer ein Auge auf die Jugend haben“, erklärte der Trainer in Richtung seiner Talente und grinste vielsagend. „Wenn sie so gut trainieren und sich so gut in die Mannschaft eingliedern, haben sie immer eine Chance, dabei zu sein.“

Wie aber will Walter sein die Verletzten-Trio ersetzen? Für Van der Brempt dürfte hinten rechts erneut Moritz Heyer auflaufen, für Dompé vorn links Ransford Königsdörffer. Reis’ Posten im Zentrum ist fest an Immanuel Pherai vergeben.