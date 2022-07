Unkaputtbar! HSV-Profi Heyer mit unglaublicher Profi-Bilanz

Moritz Heyer spielt seit zwei Jahren für den HSV. Zum Einsatz kam er für die Hamburger schon als Innenverteidiger, als Linksverteidiger, als Rechtsverteidiger und im defensiven Mittelfeld. Seine außergewöhnliche Flexibilität ist jedoch nicht seine einzige Stärke. Der 27-Jährige scheint auch unkaputtbar zu sein.

Dass Fußball-Profis sich mal verletzen, gehört zum Geschäft. Die körperliche Belastung ist permanent hoch. Heyer steckt das offenbar alles ohne Probleme weg – und zwar nicht nur seit seiner Zeit beim HSV. Seit fünf Jahren ist Heyer in Deutschland als Profi aktiv.

HSV-Profi Moritz Heyer hat noch nie verletzt gefehlt

In der dritten Liga waren die Sportfreunde Lotte und Hallescher FC seine Vereine, in Liga zwei spielte er vor dem HSV für den VfL Osnabrück. In der Liga, der Relegation und dem Pokal kam Heyer bislang insgesamt bei 226 Pflichtspielen als Profi zum Einsatz.

Kaum zu glauben, aber wahr: Heyer hat in seinen fünf Profi-Jahren noch bei keinem einzigen Pflichtspiel aufgrund einer Verletzung gefehlt. Lediglich im März dieses Jahres musste er mal für sechs Tage mit dem Training aussetzen, weil er sich mit Corona infiziert hatte. Ein Spiel verpasste er deswegen aber nicht.

Eine irre Serie, die im Fußball mehr als ungewöhnlich ist. Beim HSV hofft man, dass sich daran nun auch nichts ändern wird. Nach dem Abgang von Josha Vagnoman ist Heyer der letzte verbliebene richtige Rechtsverteidiger im Team. Beim Test am vergangenen Samstag im Basel war er der einzige Feldspieler, der 90 Minuten auf dem Platz stand.

Heyer wird gebraucht. Sollte er sich verletzen, würde es beim HSV aktuell nur eine Notlösung rechts in der Abwehr mit Ogechika Heil oder einem Linksverteidiger geben. Da passt es, dass mit einem Heyer-Ausfall eigentlich nicht zu rechen ist.