Tolle Nachricht für Keeper Johansson – so steht es um seine HSV-Zukunft

Nur einen Tag nach einem der wohl schönsten seines noch jungen Lebens schwitzte er schon wieder in der Fitnesshalle. Am vergangenen Sonntag wurde Marko Johansson erstmals Vater, die kleine Anastasia erblickte im schwedischen Malmö das Licht der Welt, wie der Torwart nun auf Instagram preisgab.

Schon am Montag aber schuftete Johansson in seiner Heimatstadt wieder unter der Anleitung von Fitnesstrainer Kristian Thalin. Denn er will bereit sein für eine andere Rolle als zuletzt: eine auf dem Platz.

HSV-Torwart Johansson will endlich wieder spielen

Der 24-Jährige möchte nach MOPO-Informationen endlich wieder regelmäßig spielen. Das tat er im vergangenen Jahr, während seiner Leih-Saison in Bochum, in einem Pflichtspiel kein einziges Mal, nur achtmal saß er in der Bundesliga auf der Bank. Dennoch habe sich Johansson beim VfL wohl gefühlt, der Torwart-Trainer sei super und auch für seine Entwicklung sei der Schritt der richtige gewesen. Und auch jetzt sei er sehr gut drauf und motiviert, siehe das tägliche Training.

Weil sich Johanssons Hoffnung auf einen Stammplatz aber auch beim HSV, der ihn 2021 für 600.000 Euro kaufte, definitiv nicht erfüllen wird, ist mit einem endgültigen Abschied in diesem Sommer zu rechnen. Tendenzen, wohin es den HSV-Keeper (Vertrag bis 2025) zieht, soll es noch nicht geben – und sie sollen auch nicht forciert werden. Denn vorerst soll Johansson die Zeit mit seiner kleinen, nun dreiköpfigen Familie genießen. Und sich fit halten, womöglich ab dem Trainingsstart im Volkspark am 28. Juni dann (vorübergehend) auch wieder beim HSV.