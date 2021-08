Sie warten noch auf die erste Null der Saison. Sieben Gegentore kassierte der HSV an den ersten vier Spieltagen – deutlich zu viele und einer der Hauptgründe dafür, dass der Start allenfalls durchschnittlich ausfiel. Und am Samstag? Der Ritt in Heidenheim (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) wird insbesondere für zwei Profis zur Nagelprobe. Jonas David und Daniel Heuer Fernandes gehen unter Beobachtung in die Partie.

Er konnte ja gar nichts dafür. Das Theater um Toni Leistners Freistellung verfolgte David interessiert, aber machtlos. Und doch rückt der 21-Jährige nach den geräuschvollen Querelen noch einen Tick mehr in den Fokus. Zuletzt gegen St. Pauli (2:3) und Darmstadt (2:2) sah David bei jeweils einem Gegentor schlecht aus. Sollte sich das in Heidenheim wiederholen, werden die Rufe derer, die ihn für noch nicht reif genug halten und eine Aufstellung Leistners befürworteten, lauter werden.

Hält HSV-Talent David dem Druck in Heidenheim stand?

Keine leichte Aufgabe und eine spannende Frage: Wächst David durch den Druck, der um ihn herum entsteht? Oder hinterlassen die Vorkommnisse (angereichert durch einen Trainings-Rüffel von Coach Tim Walter am Donnerstag) Spuren?

Kaum weniger im Blickpunkt steht Heuer Fernandes. Weil er ständig angespielt wurde, ernteten der Keeper und seine Vorderleute gegen Darmstadt Pfiffe. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich diese Art des Hamburger Spielaufbaus verändern wird.

Nur ein deutscher Keeper hat mehr Ballkontakte als HSV-Torwart Heuer Fernandes

Die Zahlen sprechen Bände. Mit durchschnittlich 67,5 Ballkontakten pro Spiel hat Heuer Fernandes die mit Abstand meisten aller Zweitliga-Torhüter. Im Oberhaus liegt nur Bielefelds Stefan Ortega (68,5) knapp vor dem Hamburger. Zum Vergleich: Nationalkeeper Manuel Neuer kommt bislang im Schnitt auf 60,5 Ballberührungen pro Spiel.

Viel wichtiger ist dem HSV in Heidenheim aber eine andere Zahl: Die Null soll hinten stehen. Endlich!