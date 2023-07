HSV in Glasgow: Warum die Generalprobe eigentlich keine ist

Kurz war sie, die Sommervorbereitung des HSV, intensiv allemal – und am Samstag erfährt sie ihren vorläufigen Höhepunkt. Mit dem Test- respektive Freundschaftsspiel bei den Glasgow Rangers im Ibrox-Stadium wollen sich die Hamburger auf den Saisonstart gegen Schalke 04 kommenden Freitag einspielen. Nur, wie soll das gehen bei all den Baustellen?

Sie haben die Angewohnheit entwickelt, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen. „Ich kann es nicht ändern“, betont Trainer Tim Walter (47) gebetsmühlenartig, wenn er auf die, gerade in der Defensive, verzwickte Personalsituation angesprochen wird. Normalerweise, im besten Verlauf, so wohl das Wunschdenken jedes Fußballlehrers, hat man eine Woche vor Saisonstart seine Elf gefunden, lässt sie gegen einen Gegner von Kaliber einspielen und arbeitet an den Tagen danach am Feinschliff. Einzig: Es sind eine ganze Menge Konjunktive, die aktuell durch den Volkspark geistern.

Muheim und Schonlau in Glasgow nur als Fans

Sebastian Schonlau (28) trainierte, wie schon seit Wochen, auch bei der Abschlusseinheit vor dem Abflug nach Glasgow nur individuell, drehte einsam seine Runden. Fast einsam: Gesellschaft bekam Schonlau von Linksverteidiger Miro Muheim (25), den ebenfalls hartnäckige Wadenprobleme plagen, der aber, immerhin, schon wieder mit dem Ball übte. Beide genießen unter Walter unter normalen Voraussetzungen absoluten Stammspielerstatus in der Viererkette – in Glasgow aber werden sie nur als Fans dabei sein.

Alle fliegen mit, das hatte der Trainer unter der Woche klargestellt, ob nun einsatzbereit oder nicht. Ob sich in Ibrox nun aber jene Viererkette einspielt, die nur sechs Tage später gegen Simon Terodde (35) und Co. verteidigen soll, ist völlig offen. Legt Schonlau – und das wird intern nicht ausgeschlossen – eine Punktlandung hin, wird er spielen.

David und Ramos beide beim Abschlusstraining dabei

Nur: An wessen Seite? Jonas David (23/Oberschenkel) könnte wieder zur ernsthaften Schalke-Option werden, mischte am Freitag komplett mit. Zugang Guilherme Ramos (25) schickt sich ebenfalls an, nach einer Schulter-Operation schneller wieder zur Option zu werden als gedacht. Auch beim Portugiesen ist weiter Geduld gefragt. Für Glasgow ist Ramos freilich kein Thema.

Und so ist es die Generalprobe mit vielen sportlichen Fragezeichen. Für die über 600 Fans, die die Reise in die schottische Metropole antraten, dürfte es dennoch ein Highlight werden. Für die Profis dagegen bleibt gewiss keine Zeit für Sightseeing: Direkt nach dem Spiel geht es per Charter zurück nach Hamburg, am Sonntag steht das „Volksparkfestival“ an. Da werden sie alle auf der Bühne stehen – ganz ohne Generalprobe.