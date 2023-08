HSV-Duo auf Rekordjagd: Glatzel und Bénes vor besonderer Reise

Sie treffen wie am Fließband. Und damit soll noch lange nicht Schluss sein. Gerade auch beim Blick auf den nächsten HSV-Gegner.

Angreifer Robert Glatzel und Mittelfeld-Ass László Bénes haben in dieser Saison bislang in jedem Pflichtspiel für die Hamburger zumindest ein Tor erzielt. Insgesamt steht das Duo nach vier Auftritten bereits bei zehn Treffern und fünf Vorlagen.

Geht die Super-Serie der Dauer-Knipser in Hannover weiter? Die Chancen stehen nicht schlecht. Zwar haben es beide in ihrer Profi-Karriere bislang noch nicht geschafft, auch in fünf Spielen in Serie immer zumindest einen Treffer zu erzielen. Die aktuelle Form und auch die jüngsten Erinnerungen an den kommenden Gegner sind allerdings mehr als vielversprechend.

HSV fertigte Hannover 96 beim letzten Treffen ab

Gut vier Monate ist es her, da trat der HSV letztmals gegen Hannover 96 an. Die Niedersachsen waren damals Gäste im Volkspark und wurden von den Hamburgern aus dem Stadion geschossen. 6:1 für den HSV hieß es am Ende. Die entscheidenden Spieler auf dem Platz waren Bénes und Glatzel.

Bénes erzielte beim 6:1 gegen Hannover seinen ersten Doppelpack für den HSV. Glatzel glänzte damals mit einem Treffer und zwei Vorlagen. In Hannover gibt es nun das Wiedersehen. Mit viel Selbstbewusstsein und guten Erinnerungen werden Hamburgs Dauer-Knipser die Reise antreten. Es wäre nicht überraschend, wenn sie am Ende ihre Super-Serien weiter ausbauen.