HSV bekommt neuen Aufsichtsrat: Diese Personalie sorgt weiter für Zoff

Spannung ist garantiert, wenn sich die Anteilseigner der HSV Fußball AG am Freitagvormittag zur großen Aussprache treffen. Finden die Aktionäre einen gemeinsamen Nenner? Oder bricht, wie auf der jüngsten Hauptversammlung, ein heftiger Streit aus? So oder so steht der Plan: Am Montag soll der neue Aufsichtsrat gewählt werden.

Bis Ende Februar muss die neue Riege der Kon­trolleure stehen, sonst hätte der HSV vorerst keinen Aufsichtsrat mehr – und wäre bei wichtigen Entscheidungen nicht mehr handlungsfähig. Dazu soll es nicht kommen. Nach MOPO-Informationen steht der Termin für die Hauptversammlung für den kommenden Montag und käme damit gerade noch fristgerecht.

Lena Schrum spaltet die Gemüter im HSV-Aufsichtsrat

Hoch her gehen dürfte es heute bei der Frage, ob aus dem vom Präsidium angestrebten Sechser- ein Siebener-Gremium wird. Insbesondere Lena Schrum (32), die im bestehenden Rat sitzt, spaltet die Gemüter.

MOPO

Die Kleinaktionäre und die mächtige „Kühne Holding AG“ schätzen Schrum und wollen sie im neuen Rat dabei haben. Das Präsidium sieht das anders – auch, weil Schrum eine gewisse Nähe zu Kühne nachgesagt und vermutet wird, der Mäzen möchte seinen Einfluss im Rat durch sie erweitern.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Kühnes Attacken: Kommt es zum nächsten großen Knall?

Tendenz: Das Präsidium wird sich durchsetzen, die Option, den Rat später durch eine andere siebte Person zu ergänzen, bleibt aber bestehen.