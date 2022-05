Sehr sicher: Diesen Stürmer sehen die HSV-Fans am Samstag letztmals im Volkspark

Wenn am Samstag Hannover 96 im Volksparkstadion antritt, wird es gleichzeitig die Rückkehr eines ehemaligen HSV-Stürmers nach Hamburg geben. Es dürfte allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit das letzte Wiedersehen werden. Es geht um Lukas Hinterseer.

Von 2019 bis 2021 machte der Stürmer aus Österreich 36 Spiele (zehn Tore) für den HSV. Die Wege trennten sich im Januar 2021, weil Hinterseer mit seinen Einsatzzeiten beim HSV nicht mehr zufrieden war. Er wechselte für 300.000 Euro zu Ulsan Hyundai nach Südkorea, wurde aber auch dort nicht glücklich und unterschrieb im vergangenen Sommer in Hannover, wo er nun auch schon wieder auf dem Abstellgleis steht.

Ex-HSV-Profi Hinterseer enttäuscht in Hannover

Kein Tor hat Hinterseer für Hannover (15 Einsätze) in dieser Saison erzielt, zwischenzeitlich wurde er sogar komplett aus dem Kader gestrichen. Mittlerweile ist er wieder dabei, nicht ausgeschlossen, dass er am Samstag in Hamburg sogar zum Einsatz kommt.

Fest steht: Hinterseers Vertrag in Hannover läuft zwar noch bis 2023, alles andere als ein Abschied in diesem Sommer wäre allerdings sehr überraschend. Gut möglich, dass der mittlerweile 31-jährige Angreifer dann in seine Heimat nach Österreich zurückkehrt und sehr wahrscheinlich nie wieder gegen den HSV spielen wird.