Hier ist HSV-Zugang Pherai in Hamburg Spitze – und auf Augenhöhe mit Füllkrug

Ihm eilt ein Ruf wie Donnerhall voraus. Erst ab Mittwoch wird Immanuel Pherai im Volkspark auf seine neuen HSV-Kollegen treffen. Seine Sporen muss sich der Zugang aus Braunschweig in Hamburg erst noch verdienen und will mit dem HSV in die Bundesliga aufsteigen. Doch in Sachen Social Media spielt der 22 Jahre alte Niederländer schon jetzt in einer anderen Liga als alle seine neuen Mitspieler.

Auf Instagram ist Pherai, der bis 2027 beim HSV unterschrieb, längst ein Star und kann auf eine enorme Fan-Unterstützung verweisen. Knapp 267.000 Follower hat Pherai hinter sich vereint – da kann kein anderer HSV-Profi auch nur annähernd mithalten. Die zweitgrößte Schar an Followern hat Landsmann Ludovit Reis (72.800). Die meisten anderen Hamburger Profis liegen zwischen 30.000 und 40.000.

Pherais Instagram-Zahlen dienen zumindest als Parameter für seine Popularität. Zum Vergleich: In Deutschland kommt Bremens Nationalstürmer Niclas Füllkrug (266.000) auf einen ähnlichen Wert. Unbestritten ist auch, dass Pherai in seiner Heimat im Fokus steht, obwohl er noch kein A-Länderspiel bestritt. In den Niederlanden gilt der Mittelfeldmann als eines der größten Talente des Landes, viele Experten und Fans trauen ihm auch eine gute Karriere in der Elftal zu.

Ab Mittwoch beginnt für den Zauberfuß aber erst mal der Aufgalopp im Volkspark. Dann stehen die ersten Leistungstests an, ehe es ab Freitag auf den Platz geht. „Ich bin stolz, zum HSV gekommen zu sein und kann es nicht es nicht erwarten, dass wir zusammen unvergessliche Momente kreieren“, ließ Pherai nach seiner Unterschrift wissen. Dort, wo die Worte zügig all seine Fans erreichen – auf Instagram.