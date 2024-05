Zwei Tage lang stand Jonas Boldt in dieser Woche Mario Vuskovic in Lausanne zur Seite und unterstützte den HSV-Verteidiger im Rahmen des Doping-Prozesses vor dem CAS . Kaum zurück, geht es nun direkt um Boldts Zukunft! Nach MOPO-Informationen stand am Donnerstagabend der entscheidende Gipfel des Sportvorstandes mit dem Aufsichtsrat an. In den kommenden Tagen wird sich dann entscheiden, ob Boldt beim HSV bleibt oder sich der Verein von ihm trennen wird. Als möglicher Nachfolge-Kandidat wird Ex-Bayern-Boss Hasan Salihamidzic gehandelt – was an dem Gerücht dran ist.

Darf der 42-Jährige nach fünf vergeblichen Versuchen noch einen sechsten Anlauf nehmen, um mit dem HSV in die Bundesliga aufzusteigen? Oder wollen die Aufsichtsräte neue Wege mit einem neuen Boss gehen?

Mit Spannung war das Treffen erwartet worden. Boldt wollte den Kontrolleuren einen klaren Weg aufzeigen, wie er den Verein neben den wirtschaftlich erfolgreichen Entwicklungen auch sportlich in eine rosigere Zukunft führen will. Einer seiner Eckpfeiler auf diesem Weg ist dem Vernehmen nach die Zusammenarbeit mit einem externen Berater – eine Funktion, wie sie beispielsweise Matthias Sammer bei Borussia Dortmund ausübt – oder ein Technischer Direktor, der das Team der sportlichen Entscheidungsträger verstärken und den HSV auf diesem Gebiet breiter aufstellen würde.

Offen, ob die Räte diesen Weg mitgehen wollen. Sollten sie sich für eine HSV-Zukunft ohne Boldt entscheiden, würden die Gespräche mit potenziellen Nachfolgern wieder intensiviert werden. Die liefen zuletzt alles andere als rosig. So sagte Ex-Wolfsburg-Boss Jörg Schmadtke, eigentlich der erklärte Wunschkandidat, dem HSV ab, weil er innerhalb des Rates keine Einigkeit festgestellt haben soll. Ralf Rangnick will nicht. Felix Magath schon, der HSV aber ihn nicht. Gleiches gilt für Ex-HSV-Profi Nico Hoogma, der zurzeit Sportchef bei Heracles Almelo ist und zuvor als Sportdirektor des niederländischen Verbandes (KNVB) arbeitete. Und Ex-DFB-Sportchef Oliver Bierhoff hat andere Pläne, als zum HSV zu kommen.

Einen weiteren Kandidaten brachte das „Abendblatt“ ins Spiel. So soll der frühere Bayern-Vorstand Hasan Salihamidzic in den Köpfen der Räte eine Rolle spielen, möglicherweise im Doppelpack mit Marco Neppe, der schon in München als Technischer Direktor unter Salihamidzic fungierte.

Salihamidzic spielte sechs Jahre lang für den HSV

Hasan Salihamidzic begann seine große Karriere beim HSV. WITTERS Hasan Salihamidzic begann seine große Karriere beim HSV.

Was ist dran an den Gerüchten? Nach MOPO-Informationen wurde Salihamidzic noch nicht kontaktiert. Zu haben wäre er aber. Seit Anfang des Jahres ist der Ex-HSV-Profi nicht mehr vertraglich an den FC Bayern gebunden, wo er im Sommer vergangenen Jahres entlassen wurde. Den HSV soll der 47-Jährige, der direkt nach seiner Flucht vom Balkan-Krieg in Hamburg spielte (1992 bis 1998), noch immer im Herzen tragen und genauestens verfolgen.

Sechs Jahre lang war Salihamidzic in München zunächst Sportdirektor und rückte später in den Vorstand auf, entsprechend gut ist er vernetzt. Sollten die HSV-Räte ohne Boldt planen, wäre es durchaus verwunderlich, wenn sie nicht zumindest mal den Austausch mit Salihamidzic suchen würden.

Noch aber ist Boldt am Zug – und könnte von der Unentschlossenheit des Aufsichtsrates profitieren.