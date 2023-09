Nach langer Reise: Ghana-Frust bei HSV-Duo

Es bleibt Luft nach oben. Mit großen Hoffnungen legten Ransford Königsdörffer (21) und Stephan Ambrosius (24) Anfang der Woche den weiten Weg zu Ghanas Nationalteam zurück. Doch beim 2:1 gegen die Zentralafrikanische Republik spielten die beiden HSV-Profis erneut keine Rolle. Die Trauben hängen hoch bei den „Black Stars“ …

Königsdörffer weiß das nur zu gut. Vor knapp einem Jahr feierte er sein Debüt, durfte damals im Test gegen Nicaragua (1:0) acht Minuten lang ran. Seitdem wartet er auf seinen nächsten Einsatz. Zwar wurde der Angreifer in diesem Jahr in allen Länderspielphasen nominiert, kam in den vier Spielen aber keine Minute zum Einsatz.

Ambrosius muss weiter auf sein Länderspieldebüt warten

Ambrosius kann ein ähnliches Lied singen. Vor einem Jahr wurde er erstmals nominiert, nun ist er wieder dabei, schaffte es am Donnerstag aber nicht in den 22-Mann-Kader. Auf sein Debüt wartet er weiterhin. Nun hofft das HSV-Duo, am Dienstag im Test gegen Liberia auf seine Chance.

Immerhin: Bei beiden überwiegt die Freude über die nun feststehende Qualifikation für den Afrika-Cup. Ghana ist Anfang 2024 beim Turnier in der Elfenbeinküste (13.1.-11.2.) dabei. Bis dahin wollen Königsdöffer und Ambrosius ihren Platz im Team festigen.