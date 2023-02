Jetzt kommt doch noch richtig Bewegung in die Angelegenheit. Beim HSV ist Robin Meißner seit Saisonbeginn oft außen vor, nach der Winterpause kam er noch überhaupt nicht zum Einsatz. Einiges spricht dafür, dass Meißner sein Glück nun bis zum Ende der Spielzeit woanders suchen darf. Nach MOPO-Informationen laufen konkrete Gespräche über einen Leih-Deal mit einem Zweitligisten. Außerdem hat ein zweiter Klub konkretes Interesse an dem Angreifer angemeldet.

Jetzt kommt doch noch richtig Bewegung in die Angelegenheit. Beim HSV ist Robin Meißner seit Saisonbeginn oft außen vor, nach der Winterpause kam er noch überhaupt nicht zum Einsatz. Alles spricht dafür, dass Meißner sein Glück nun bis zum Ende der Spielzeit woanders suchen darf. Nach MOPO-Informationen laufen konkrete Gespräche über einen Leih-Deal mit Hansa Rostock. Mit dem FC Ingolstadt hat zudem ein zweiter Zweitligaverein konkretes Interesse angemeldet.

Macht Meißner den Abflug? Es sieht so aus. Denn nachdem der HSV lange den Riegel vorschob, ist er nun bereit, Meißner zu verleihen. Auch, weil sich der Verein selbst noch verstärken möchte. Die Hamburger wollen den Niederländer Crysencio Summerville (20) von Leeds United leihen. Der Flügelflitzer stünde zwar nicht in direkter Konkurrenz zu Meißner, der seine Stärken klar als Sturmspitze hat. Allerdings wäre Summerville fest für den Kader eingeplant. Meißner könnte dann an Spieltagen häufig ein Platz auf der Tribüne drohen.

Mikkel Kaufmann hat die Nase im Sturm vorn

Eine Entwicklung, derer sich die Bosse bewusst sind. Zwar wird der 22-Jährige intern sehr geschätzt. Sein Problem: Trainer Tim Walter bevorzugt andere. Hinter Stammstürmer Robert Glatzel ist Mikkel Kaufmann für die Spitze als Joker gesetzt. Auch Manuel Wintzheimer rangiert in der Sturm-Hierarchie vor dem enttäuschten Meißner, dessen Stern zum Ende der vergangenen Rückrunde (drei Treffer in den letzten drei Spielen) aufging.

Die Nummer mit Rostock ist weit vorangeschritten. Klappt alles, könnte es am letzten Spieltag übrigens richtig knifflig werden. Dann muss der HSV in der Ostseestadt antreten – und würde es im Aufstiegskampf möglicherweise mit Leihgabe Meißner als Gegner zu tun bekommen …