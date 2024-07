Drei Profis verletzt! Schmerzhafter HSV-Start in die Saisonvorbereitung

So hatten sie sich den Start in die Vorbereitung auf die neue Saison beim HSV nicht vorgestellt. Gleich im ersten Training gab es den ersten verletzten Spieler. Drei weitere Profis konnten zudem zum Auftakt nur individuell arbeiten. Bei zwei von ihnen wird sich das in dieser Woche auch kaum ändern.

Die Freude über den HSV-Besuch in Schneverdingen war groß. Rund 250 Fans kamen am Montag zur ersten Einheit des Trainingslagers. Sie sahen das erste HSV-Training von Sommer-Zugang Daniel Elfadli. Und sie erlebten, wie sich direkt der erste Profi verletzte.

Beim Trainingsspiel knallten Ludovit Reis und Valon Zumberi zusammen. Beide musste länger auf dem Platz behandelt werden. Reis hatte sich einen Cut am Schienbein zugezogen, konnte im Laufe der Einheit aber wieder vorsichtig einsteigen, für Zumberi war das Training hingegen direkt vorbei.

Zumberi wird in Hamburg untersucht

Den Innenverteidiger hatte es am rechten Knie erwischt. Nur auf Krücken konnte er den Platz verlassen. Zur genauen Untersuchung ging es für ihn am Abend wieder zurück nach Hamburg. Die genaue Diagnose wird im Laufe des Dienstags erwartet. Das Trainingslager in Schneverdingen dürfte für Zumberi vorbei sein, alles andere wäre eine Überraschung.

Suhonen droht eine längere Pause

Bitter: Der 21-Jährige ist beim HSV nicht der einzige Ausfall zum Auftakt. Mit Immanuel Pherai, Anssi Suhonen und Jean-Luc Dompé konnten drei weitere Profis nur individuell trainieren. Während Pherai nach einer Erkältung noch etwas angeschlagen ist und im Laufe der Woche voll einsteigen soll, sieht die Situation bei Dompé und Suhonen anders aus.

Suhonen hat sich bei der finnischen Nationalmannschaft am rechten Fuß verletzt. Eine Faszie ist eingerissen. Wie lange er nun ausfallen wird, ist noch offen. Es können mehrere Wochen werden, heißt es. Dompé hat Probleme mit der Rippen-Muskulatur. Der Franzose wird wahrscheinlich das komplette Trainingslager in Schneverdingen nur individuell arbeiten können.