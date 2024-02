Das gab es noch nie in Liga zwei: Die HSV-Zahlen des Grauens

Beim Blick auf die Tabelle ist die Lage des HSV noch nicht wirklich dramatisch. Auf Rang drei sind die Hamburger voll im Rennen im Kampf um den Aufstieg dabei. Das Bild spiegelt allerdings nur die halbe Wahrheit wider. Schaut man nur auf den HSV, ist es nach 21 Spieltagen die bislang schlechteste Ausbeute seit dem Abstieg. Dabei sollte eigentlich alles immer besser werden.

Mit dem 3:4 gegen Hannover gab es für den HSV in dieser Saison bereits die sechste Niederlage. So viele Pleiten hatte es zuvor in der Zweiten Liga nach 21 Spieltagen noch nie gegeben. Auch die Punkte-Ausbeute mit 37 Zählern war zu diesem Zeitpunkt der Saison in Liga zwei nie schlechter. Noch viel heftiger sieht es beim Blick auf die Gegentore aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Erste Entscheidung gefallen: So geht es jetzt mit Walter beim HSV weiter

31 Gegentreffer nach 21 Spielen sind mit großem Abstand der schlechteste Wert seit dem Abstieg. Maximal 25 Gegentore hatte es in den vergangenen fünf Jahren zum gleichen Zeitpunkt der Saison für den HSV gegeben.