Von Null auf Vollgas! HSVH-Dauerbrenner Lassen zur Nationalmannschaft

Von Null auf Vollgas! Jacob Lassen hat sich beim Handball Sport Verein Hamburg in kürzester Zeit unverzichtbar gemacht. Der Däne ist der größte Dauerbrenner, unermüdlich, wuchtig, torgefährlich, spielstark. Nur logisch, dass der 1,97-Meter-Hüne jetzt für das dänische Nationalteam nominiert wurde – im Gegensatz zum besten Torschützen des HSVH.

Zahlen erzählen nie die ganze Geschichte, aber wenn es um den Stellenwert geht, den sich Lassen in den ersten fünf Saisonspielen für seinen neuen Klub erarbeitet hat, dann sprechen einige Zahlen Bände.

270 von 300 möglichen Minuten hat der Linkshänder im rechten Rückraum in Angriff und Abwehr bestritten. Bestwert beim HSVH, der am Sonntag beim THW Kiel antritt, und ligaweit der drittbeste. „Er hat eine tragende Rolle bei uns, ist ein wichtiger Faktor in unserem Spiel“, so Trainer Toto Jansen.

Dänemarks Nationaltrainer Jacobsen nominiert Lassen

Mit 23 Toren ist Lassen zweitbester Hamburger Schütze und mit starken 19 Assists bester Vorlagengeber – in der Liga haben nur sechs Spieler mehr Treffer vorbereitet.

Der Neuzugang vom dänischen Klub Bjerringbro-Silkeborg hat in der neuen Liga voll eingeschlagen, ist die erhoffte große Verstärkung und bringt zudem noch Potenzial mit.

Es ist keine Überraschung, dass Dänemarks Nationaltrainer Nicolaj Jacobsen den 27-Jährigen am Dienstag in den Kader für den EHF Euro Cup mit Spielen gegen Spanien (12. Oktober) und in Schweden (16. Oktober) berief. Bislang hat Lassen zehn Länderspiele bestritten, will unbedingt zur WM in Polen und Schweden im Januar.

Mortensen nicht zur Nationalmannschaft, Baijens schon

Nicht nominiert wurde Lassens Landsmann Casper Mortensen, mit 31 Saisontoren bester HSVH-Schütze und Nummer sechs in der Liga. Nicht das erste Mal, dass Jacobsen den Linksaußen bei einer Kadernominierung links liegen lässt.

Unverzichtbar ist dagegen Dani Baijens für das niederländische Nationalteam. Der neue HSVH-Spielmacher wurde für die EM-Qualifikationsspiele gegen Belgien (12. Oktober) und in Griechenland (16. Oktober) nominiert.