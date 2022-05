Topklub hat Interesse: Jogi Löw vor Rückkehr auf die Trainerbank?

Beim DFB-Pokalfinale am Samstag gab sich der frühere Nationaltrainer Joachim Löw bedeckt. Von Anfragen sprach er, und davon, gerne wieder einen Verein trainieren zu wollen. Offenbar hat auch ein Top-Klub aus Europa Interesse.

Das wäre ein echter Hammer: Joachim Löw soll auf einer Liste mit möglichen Kandidaten für das Traineramt bei Paris Saint-Germain stehen. Dort ist man dem Vernehmen nach mit dem aktuellen Coach Mauricio Pochettino nicht zufrieden. Sein Profil sei studiert worden, schreibt die Sporttageszeitung „L’Equipe“ und glaubt, dass den Weltmeister-Trainer von 2014 das Projekt interessieren würde, „sollte sich die Gelegenheit bieten“.

Wie die Zeitung weiter berichtet, sei eine Verpflichtung von Ex-Real-Coach Zinédine Zidane kein großes Thema in Paris. Als weitere mögliche Kandidaten werden der belgische Nationaltrainer Roberto Martinez, Ex-PSG-Profi Thiago Motta und Christophe Galtier von OGC Nizza gehandelt.

Bei Löw wäre der Vorteil, dass er frei ist und bereits einen großen Titel geholt hat. Als Nachteil fügt das Blatt Löws begrenzte Erfahrung im Vereinsfußball und die Sprachbarrieren an.

Jogi Löw kündigt Interesse an Trainer-Comeback an

Löw könnte in absehbarer Zeit wieder auf die Trainerbank zurückkehren. „Es gibt einige Anfragen, das eine oder andere Angebot, mit dem ich mich jetzt beschäftige in den nächsten Wochen. Entscheidung ist noch keine getroffen“, sagte der 62-Jährige am Samstag am Rande des DFB-Pokal-Finales in Berlin bei Sky.

Der Weltmeister-Trainer liebäugelt dabei mit einem Job als Vereinscoach. „Ich würde schon gerne wieder einen Klub trainieren. Das würde mir Spaß machen“, sagte Löw. Ein Engagement als Auswahltrainer schätzt er als problematisch ein: „Wenn man mal Trainer von Deutschland war, ist es natürlich auch schwierig, irgendwo als Nationaltrainer etwas Anderes, auch Adäquates zu finden“, sagte Löw.

Von 2006 bis 2021 war er Bundestrainer, zuvor zwei Jahre lang unter Jürgen Klinsmann Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Herausstechend ist dabei natürlich der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Joachim Löw: Auch Bundesliga möglich?

Der frühere Nationalspieler Bastian Schweinsteiger, der mit Löw 2014 in Brasilien Weltmeister geworden war, äußerte in der ARD: „Ich weiß, nicht ob er an der Bundesliga interessiert ist, aber er könnte sicher dem ein oder anderen Verein aus der Bundesliga helfen.“

In der höchsten deutschen Spielklasse suchen derzeit mehrere Klubs einen neuen Trainer. Ob diese in einem möglichen Wettbieten mit PSG mithalten könnten? (dpa/pfe)