Sensation beim BVB: Ex-St. Pauli-Juwel darf starten – und leitet eine Gala ein!

Bundesliga-Debüt für Tom Rothe: Der U19-Nationalspieler steht überraschend in der Startelf von Borussia Dortmund für die Begegnung gegen den VfL Wolfsburg.

Der 17-Jährige ersetzt als Linksverteidiger den verletzten Raphael Guerreiro und erhielt von Trainer Marco Rose den Vorzug gegenüber dem zuvor länger fehlenden Nico Schulz.

Rothe war im vergangenen Sommer aus dem Nachwuchs des FC St. Pauli zum BVB gewechselt. In der Bundesliga stand er vor diesem 30. Spieltag noch nicht im Kader. Und sein persönliches Märchen war mit der Startelf-Berufung nicht beendet. Nach 23 Minuten traf der 17-Jährige per Kopf zur 1:0-Führung. Zwei Minuten später erhöhte Axel Witsel auf 2:0. Wiederum zwei Minuten später legte Manuel Akanji zum 3:0 für die Borussia nach. Emre Can traf in der 35. Minute zum 4:0. Erling Haaland machte in der 38. Minute das 5:0. Nie zuvor hatte der VfL in der Bundesliga zur Halbzeit so hoch zurück gelegen. Das Ende der Leiden war aber nicht erreicht. Acht Minuten nach der Pause erhöhte Haaland schon auf 6:0, bevor Ridle Baku mit seinem Tor zum 6:1 (82.) ein klein wenig Ergebniskosmetik betreiben konnte.

Rothe ist einer von fünf Neuen im Vergleich zum 2:0 in Stuttgart: Auch Dan-Axel Zagadou, Witsel, Marius Wolf und Julian Brandt, nach Einwechselung Doppel-Torschütze beim VfB, rückten ins Team. Verzichten muss Trainer Marco Rose auf Mats Hummels, Giovanni Reyna, Mo Dahoud, Eden Hazard, Donyell Malen und Guerreiro. Die Wolfsburger beginnen mit derselben Elf, die in der Vorwoche Arminia Bielefeld mit 4:0 besiegte.(mp/sid/dpa)