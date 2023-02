Mit 37 Jahren: Real-Star Modric denkt nicht an Karriereende – im Gegenteil

Auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Champions-League-Duell gegen den FC Liverpool äußerte sich Luka Modric auch zu seiner Zukunft bei Real Madrid. Selbst mit 37 Jahren denkt der Superstar noch nicht an ein Karriereende – sondern vielmehr an eine Vertragsverlängerung, wie unter anderem auch „Transfermarkt.de“ berichtet.

„Ich will hier bleiben und das ändert sich nicht“, gab Modric demnach zu verstehen. Er fühlt sich sichtlich wohl in seiner bereits elften Saison bei den „Königlichen“. Im Jahr 2012 kam er von Tottenham Hotspur nach Madrid, hat seitdem 467 Spiele für den Verein absolviert. Mit 37 Treffern und 74 Vorlagen hat er seinen Beitrag zu insgesamt 22 Titeln geleistet, darunter fünfmal dem Gewinn der Champions League.

„Niemand soll mir etwas schenken“

„Ich muss mit dem Klub reden und sehen, was der Klub möchte. Ich möchte weitermachen, aber ich möchte mir das auch verdienen. Niemand soll mir etwas schenken. In meinem Leben hat mir nie jemand irgendetwas geschenkt und das soll auch so bleiben. Wenn der Klub möchte, dass ich weitermache, würde mir das gefallen“, sagt Modric. In der aktuellen Saison zählt er zu den fünf meisteingesetzten Spieler seiner Altersgruppe in Europas fünf Top-Ligen, was auch für seine Leistung sprechen dürfte.

MOPO

Seine letzte beiden Vertragsverlängerung bei Real Madrid kamen erst nach Saisonende zustande. Deshalb betrachtet der Mittelfeldakteur die Situation „ganz entspannt“: „Es gibt keinen Grund zur Eile, wir befinden uns mitten in der Saison, die dieses Jahr zudem unheimlich lang ist. Wir haben noch einige Ziele, ich bin fokussiert auf die Saison.“ Konkrete Gespräche über eine Verlängerung habe es noch nicht gegeben, heißt es.

Modric würde Karriere gerne in Madrid beenden

Doch es klingt so, als würde Modric über die mögliche Vertragsverlängerung hinaus auch ein Karriereende in Madrid favorisieren: „Egal was passiert: Nichts kann meine Bewunderung für und meinen Blick auf Real Madrid verändern. Real Madrid ist der Klub meines Lebens“, erklärt er.

Das könnte Sie auch interessieren: Liverpool-Interesse: Rückt Frankfurts Krösche an die Seite von Klopp?

Doch aktuell liegt der Fokus auf dem Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Liverpool (Dienstag, 21 Uhr/DAZN), bei dem Toni Kroos nicht zur Verfügung stehen wird. Der Titelverteidiger, und damit auch Modric, haben große Ambitionen, den Henkelpott erneut nach Madrid zu holen.