Matthäus vergleicht Bayern-Star mit Messi und lobt Salihamidzic

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic für die Transferpolitik in diesem Sommer in höchsten Tönen gelobt. Der 61-Jährige vergab am Freitag bei einem Pressegespräch für einen Werbepartner (Interwetten) in München eine „Eins mit Sternchen“ für die Arbeit von Salihamidzic (45), der etwa Sadio Mané (FC Liverpool) und Matthijs de Ligt (Juventus Turin) als neue Stars zum deutschen Rekordmeister holen konnte.

Der 45 Jahre alte Salihamidzic, der beim FC Bayern vor einer Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrages als Sportvorstand steht, habe „einen Riesenjob“ gemacht, sagte Matthäus: „Hasan kriegt eine Eins für die Transfers – und das Sternchen für die Verkäufe.“ Letztere hätten im Volumen bemerkenswerte 100 Millionen eingebracht. Die Ausgaben für neue Profis überstiegen diese Summe allerdings noch.

„Hat das Potenzial zum Weltfußballer“: Matthäus adelt Bayern-Talent Musiala

Außerdem zog der Rekord-Nationalspieler bei der Spielweise von Nationalspieler Jamal Musiala erste Vergleiche zum mehrmaligen Weltfußballer Lionel Messi. „Er erinnert mich ein bisschen an Messi“, sagte der Sky-Experte über den Shootingstar des Rekordmeisters.

„Er kann Nachfolger von Robert Lewandowski werden, nicht jetzt, nicht übermorgen”, sagte Matthäus zu einem künftigen Weltfußballer Musiala. „Er spielt schon mal im richtigen Verein”, fügte Matthäus mit Blick auf den FC Bayern hinzu. Gut bei Musiala sei, dass er sich absolut auf den Fußball fokussiere, ehrgeizig sei und menschlich „geerdet”.

Der 19 Jahre alte Musisla hat zum Saisonstart mit Topleistungen beim FC Bayern München beeindruckt. Der Youngster besitze in der Art zu spielen Ähnlichkeit mit dem Argentinier Messi (35), der in seiner Zeit beim FC Barcelona neben Cristiano Ronaldo der herausragende Akteur auf dem Globus war. Musiala habe das „Potenzial zum Weltfußballer”, bemerkte Matthäus, der als bislang einziger Deutscher 1991 diese Wahl gewann.(dpa/tw)