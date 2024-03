Zoller-Schock: Droht St. Pauli-Stürmer nun das Saison-Aus?

Die Hoffnung war durchaus begründet, dass alles ein gutes Ende nehmen wird. Es hätte herausragend in die Saison des FC St. Pauli gepasst, wenn Simon Zoller nach all seinem Verletzungspech in der Endphase dieser Spielzeit noch zu einem entscheidenden Faktor mutiert wäre – aber so wird es nicht kommen. Die spektakulärste Verpflichtung des vergangenen Sommers fällt erneut länger aus.

Am Montag hatte er bereits beim Training gefehlt, am Dienstvormittag dann gab der Verein das bekannt, was man schon hatte befürchten müssen: Der 32-Jährige hat sich im Training in der vergangenen Woche eine strukturelle Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Das dürfte dem Saison-Aus für den in letzter Sekunde aus Bochum geholten Angreifer gleichkommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Der Abstieg eines Derby-Helden

Und es ist maximal bitter für Zoller, der im Team ein hohes Maß an Respekt genießt, gleichwohl er von Tag eins an immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen hatte. Er war schon angeschlagen an die Elbe gekommen, hatte sich dann so sehr unter Druck gesetzt, dass es insgesamt eher schlechter als besser wurde. Und als er sich dann anschickte, komplett fit zu werden, streckte ihn Anfang Dezember bereits eine Oberschenkelverletzung nieder.

In Nürnberg hatte St. Paulis Simon Zoller sein Comeback gefeiert

Die hatte er in monatelanger Arbeit jetzt endlich komplett auskuriert, zusätzlichen Aufschwung durch privates Glück als frischgebackener Papa bekommen. In Nürnberg war er erstmals wieder eingewechselt worden, alles lief auf ein Happy end hinaus. Doch das ist dem Routinier nicht vergönnt. In sieben Wochen ist die aktuelle Spielzeit Geschichte. Und ob Simon Zoller in diesem Zeitrahmen wieder komplett hergestellt sein kann, muss angesichts der Vorgeschichten leider bezweifelt werden.