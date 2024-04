St. Paulis Hauke Wahl gehen die Vokabeln aus: „Ich bin selten sprachlos, aber…“

Seine Ausreißer nach unten kann man an einer Holzfäller-Hand ablesen. Hauke Wahl zählt beim FC St. Pauli zu den verlässlichsten Akteuren, agiert nahezu fehlerfrei und war beim 1:0 gegen Rostock einmal mehr stärkster Zweikämpfer auf dem Feld mit 81 Prozent gewonnener Duelle. Doch das war nicht der Grund, warum ihm am Freitagabend zeitweise die Vokabeln ausgingen.

„Ich bin selten sprachlos“, sagte der grundsätzlich sehr kommunikationsfreudige Innenverteidiger nach der Partie. „Aber die Fans haben hier unfassbar viel abgerissen. Man hat es schon gemerkt, als wir mit dem Bus zum Stadion gefahren sind.“ Das, so Wahl scherzhaft, sei sehr ordentlich gewesen.

St. Pauli ist für Hauke Wahl ein ganz besonderer Verein

Schon der Support in der Woche zuvor in Hannover hatte einen nachhaltigen Eindruck bei ihm hinterlassen. „Ich weiß nicht, wie viele es da waren, aber gefühlt war es das halbe Stadion.“ Das ganze Jahr über habe er schon registriert, dass der Verein „etwas ganz Besonderes“ ist, die letzten Wochen hätten den Eindruck noch mal manifestiert.

Und jetzt das Derby. Auswärts. Im Volkspark. Was erwartet er dort? „Ich glaube, dass die Fans ähnlich motiviert sein werden wir in der Rostock-Woche“, mutmaßte der 30-Jährige. „Ganz Hamburg schaut auf das Spiel, als gebürtiger Hamburger weiß ich das.“ Und seitdem klar ist, dass St. Pauli an diesem Tag den Aufstieg eintüten kann, dürfte sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit noch weit über die Stadtgrenzen hinaus bewegen.