Eigentlich war alles in Butter nach dem 2:0-Sieg des VfB Stuttgart über den VfL Wolfsburg, mit dem sich die Schwaben drei immens wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt sicherten. Wäre da nicht dieser eine Fehlschuss gewesen, der für einen Beigeschmack sorgte. Im Zentrum der Diskussion: Omar Marmoush (22), Leih-Spieler des VfB – und pikanterweise vom VfL Wolfsburg ausgeliehen.

Im Stadion seines Stammvereins hatte sich Marmoush, der in der Vorsaison erfolgreich auf Leihbasis für den FC St. Pauli in Liga zwei auf Torejagd gegangen war, in der 80. Spielminute beim Stand von 2:0 nach einem Elfmeterpfiff den Ball geschnappt – und ihn dann aufreizend lässig mit einem Lupfer an die Latte vergeben.

FC St. Pauli: Omar Marmoush verschießt Elfmeter für Stuttgart

Geht gar nicht – dieser Meinung war zumindest Marmoushs Mitspieler Phillip Förster, Torschütze zum 2:0 der Stuttgarter. Der Mittelfeldspieler äußerte nach Spielschluss überraschend deutliche Kritik. „Gegen seinen Ex-Verein so einen Elfmeter zu schießen, zeugt nicht gerade von Respekt. Das werde ich ihm auch sagen“, so Förster.

Auch Wolfsburg-Keeper Koen Casteels fand, dass sich Marmoush die Aktion hätte sparen können: „Wenn er das machen will, soll er das machen. Aber an seiner Stelle hätte ich einfach den Ball genommen und ihn reingehauen.“

Omar Marmoush: Trainer Matarazzo nimmt ihn in Schutz

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo nahm den ebenso talentierten wie sensiblen Stürmer dagegen in Schutz, attestierte Marmoush demonstrativ ein „Riesenspiel“ und wollte den Ägypter nicht auf den Elfer-Fehlschuss „reduzieren“. Allerdings bezeichnete auch der Coach den Strafstoß als „unglücklich“, betonte jedoch: „Er ist nicht der Erste, der versucht zu lupfen. Das sieht nicht schön aus, aber ich glaube, er hat keine böse Absicht gehabt.“

Es war übrigens Marmoushs letzte Aktion im Spiel. Nach dem Elfmeter wurde er ausgewechselt. Das habe jedoch nichts mit dem Fehlschuss zu tun gehabt und sei schon zuvor geplant gewesen, versicherte Matarazzo. Es sah jedoch – wie auch der Elfer – nicht gut aus.